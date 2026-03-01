RAM'larda sınıf öğretmeni görevlendirebilir mi, ek ders ücreti alabilir mi?

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte; rehberlik ve araştırma merkezlerinde, yalnızca özel eğitim öğretmenleri ile rehberlik öğretmenleri bakımından norm kadro öngörülmüştür.

Bu nedenle, rehberlik ve araştırma merkezlerinde sınıf öğretmeni norm kadrosuna yer verilmemiş olmasına rağmen, sınıf öğretmenlerinin bu merkezde görevlendirilmesine bir anlam verilememiştir.

Diğer taraftan 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünün "Özel eğitim alan öğretmenlerinin ders ücretleri" başlıklı 33'üncü maddesinde; "(1) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim öğretmenlerine, 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında haftada 15 saat ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 18 saat olarak uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği üzere anılan hüküm kapsamında rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin, ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlanabilecekleri münhasıran belirlenmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 15.03.2022 tarih ve 45707252 sayılı görüş yazısında; "Bu çerçevede, söz konusu kurumda görev yapan sınıf öğretmenlerinin, anılan hüküm kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

