THY'den 2026 atağı: 6 yeni dünya şehri uçuş ağına ekleniyor!

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2026 yılında Ermenistan, Romanya, Liberya, Gine-Bissau ve Çin'deki stratejik noktalara yeni seferler başlatılacağını duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mart 2026 23:21, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 23:22
THY'den 2026 atağı: 6 yeni dünya şehri uçuş ağına ekleniyor!

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), 2026 yılında 6 yeni noktaya uçuş başlatacağını açıkladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2026'da da yeni noktaları uçuş ağımıza ekliyoruz. Ermenistan'ın başkenti Erivan, Romanya'nın Temeşvar kenti, Liberya'nın başkenti Monrovia, Gine-Bissau'nun başkenti Bissau ile Çin'de Urumçi ve Çengdu uçuş ağımıza dahil olacak. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu unvanımızı daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

