Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Kariyer Memurlarının Görevde Yükselme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Dışişleri Bakanlığından:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMATİK KARİYER MEMURLARININ GÖREVDE

YÜKSELME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/3/2011 tarihli ve 27861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Kariyer Memurlarının Görevde Yükselme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(8) Diplomatik kariyer memurlarının ikinci unvan grubuna terfi edebilmeleri için Bakanlığa giriş dillerinin yanı sıra Bakanlık Komisyonunca yapılacak değerlendirme tarihinden önceki son üç yıl içerisinde, ikinci bir yabancı dilde YDS/e-YDS'den en az C seviyesinde başarılı olmuş bulunmaları ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)'nın uluslararası yabancı dil sınavları eşdeğerlik dokümanında ve eşdeğerlik çerçevesinde yer alan uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

(9) Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve YDS/e-YDS düzenlenmeyen veya ÖSYM'nin uluslararası yabancı dil sınavları eşdeğerlik dokümanında ve eşdeğerlik çerçevesinde yer almayan yabancı diller için Bakanlık tarafından yazılı yabancı dil seviye tespit sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 üzerinden asgari 70 puan alanlar başarılı sayılır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "dokuzuncu" ibaresi "sekizinci" şeklinde ve "dördüncü" ibaresi "üçüncü" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "dokuzuncu" ibaresi "sekizinci" şeklinde ve "üçüncü" ibaresi "ikinci" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 5- (1) 4 üncü maddenin sekizinci fıkrası 1/1/2028 tarihine kadar uygulanmaz."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin EK-1'i ve EK-2'si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

