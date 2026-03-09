Denizli'de gün içinde korkutan depremler
Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 23.20'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli'de gün boyu yaşanan 100'ü aşkın artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 12,16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Buldan'da saat 20.02'de, 4,1 ve saat 09:21'de de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti
Artçı depremler vatandaşları korkutuyor
Denizli'de gün içerisinde meydana gelen depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Gün boyunca bölgede 100'ün üzerinde artçı deprem yaşandığı bölgede, son sarsıntı Denizli kent merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden oldu.