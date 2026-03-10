Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
Kamu muhasebe sistemine yeni kurumlar dahil edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'nde yer alan "Detaylı Hesap Planı Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu" güncellendi. Yeni kurulan bazı kamu kurumları kamu muhasebe sistemindeki hesap planına dahil edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 41) ekinde yer alan hesap planı tabloları güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle kamu idarelerinin muhasebe işlemlerinde kullanılan Detaylı Hesap Planı Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu yeniden düzenlenirken, son yıllarda kurulan bazı kamu kurumları da hesap planına eklendi.

Yeni kurumlar hesap planına eklendi

Yapılan düzenleme kapsamında kamu muhasebe sisteminde yer alan kurum listeleri güncellendi. Bu çerçevede son yıllarda kurulan bazı kurumlar ilk kez muhasebe hesap planında yer aldı.

Hesap planına dahil edilen kurumlar arasında şunlar bulunuyor:

Türkiye Uzay Ajansı

Siber Güvenlik Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Uludağ Alan Başkanlığı

Kapadokya Alan Başkanlığı

Söz konusu kurumlar, kamu idarelerine verilen borçlardan doğan alacakların izlenmesine ilişkin yardımcı hesaplar içinde yer aldı.

Düzenleyici kurumlar listesi güncellendi

Yeni tabloda düzenleyici ve denetleyici kurumlara ilişkin bölümde de güncelleme yapıldı. Bu kapsamda Nükleer Düzenleme Kurumu da ilgili hesap planında yer alan kurumlar arasına dahil edildi. Böylece RTÜK, BDDK, SPK ve EPDK gibi düzenleyici kurumların bulunduğu liste genişletilmiş oldu.

Üniversite listesi de güncellendi

Hesap planında yer alan üniversitelere ilişkin bölümde de güncelleme yapıldı. Son yıllarda kurulan bazı yükseköğretim kurumları da tabloya eklendi.

Listede yer alan yeni üniversiteler arasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi gibi yükseköğretim kurumları bulunuyor.

Muhasebe sistemi aynı kaldı

Yapılan düzenleme hesap planının temel yapısını değiştirmedi. Kamu muhasebe sisteminde kullanılan ana hesap grupları, hesap kodları ve yardımcı hesap sistemi korunurken, değişiklik daha çok kurum listelerinin güncellenmesi ve yeni kurulan kamu idarelerinin sisteme eklenmesi şeklinde gerçekleşti.

Bu düzenleme ile kamu idareleri arasındaki mali işlemlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan hesap planı güncel kamu kurumsal yapısına uyumlu hale getirilmiş oldu.

