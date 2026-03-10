Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

10 Mart 2026 gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarında artış pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatına yaklaşık 43 kuruş, motorinin litre fiyatına ise yaklaşık 58 kuruş zam yapıldı.

Söz konusu artışın, beklenen toplam zammın yalnızca bir bölümünü oluşturduğu belirtildi. Benzin için yaklaşık 1,54 TL, motorin için ise 2,14 TL civarında hesaplanan fiyat artışının yaklaşık yüzde 25'i pompa fiyatlarına yansıtıldı.

Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 60.32 TL

Motorin: 65.28 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 60.16 TL

Motorin: 65.12 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 61.28 TL

Motorin: 66.39 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 61.56 TL

Motorin: 66.67 TL

LPG: 30.29 TL



