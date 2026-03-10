Altında yön yukarı döndü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki çatışmanın yakında sona erebileceğine dair sinyal vermesinin ardından altın fiyatları yükseliş gösterdi.

Külçe altın yüzde 0,9'a kadar değer kazanarak ons başına 5.180 doların üzerine çıktı ve bir önceki işlem gününde yaşanan kayıpları telafi etti.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 10 Mart 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.310,34 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.226,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.445,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.999,06 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.667,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 120.365,74 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.156,84 dolar