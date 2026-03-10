Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu

Küresel krizin etkisiyle akaryakıt fiyatları yükselişe geçti. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam bekleniyor

Haber Giriş : 10 Mart 2026 09:53, Son Güncelleme : 10 Mart 2026 09:53
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, uluslararası piyasalarda petrol fiyatının yükselmesi nedeniyle benzinde yeni bir fiyat artışı gündeme geldi. Buna göre 11 Mart 2026'yı 12 Mart'a bağlayan gece saat 00.01'den itibaren benzinin litre fiyatına yaklaşık 3,20 TL'lik bir maliyet artışının yansıması bekleniyor.

Vatandaşa 80 kuruş yansıyacak

Beklenen toplam zam (maliyet artışı) 3.20 TL. Oluşan 3.20 TL'lik zammın yüzde 75'ine denk gelen 2.40 TL, devletin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) feragat etmesiyle karşılanacak. Kalan yüzde 25'lik dilim olan 0.80 TL (80 kuruş) ise bu gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına doğrudan eklenecek.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 60.32 TL
  • Motorin litre fiyatı: 65.28 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.29 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 60.16 TL
  • Motorin litre fiyatı: 65.12 TL
  • LPG litre fiyatı: 29.69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 61.28 TL
  • Motorin litre fiyatı: 66.39 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 61.56 TL
  • Motorin litre fiyatı: 66.67 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.09 TL

Eşel mobil nedir?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi'nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.


