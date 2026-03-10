Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Altında yön yukarı döndü
Altında yön yukarı döndü
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
Ara tatil kalkmalı mı? İşte öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları
Ara tatil kalkmalı mı? İşte öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
Gaziantep'e füze parçası düştü!
Gaziantep'e füze parçası düştü!
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak

Kabinede yapılan değişikliğin ardından göreve başlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin güvenlik politikalarında yeni bir iletişim yaklaşımı benimsediği belirtiliyor. Buna göre bakanlık, yeni dönemde güne operasyon haberleriyle başlamayacak ve "suç skoru" paylaşımları sınırlandırılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mart 2026 09:18, Son Güncelleme : 10 Mart 2026 09:20
Yazdır
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak

Kabinede yapılan son değişiklikle İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi'nin güvenlik politikaları ve kamuoyuna yönelik iletişim stratejisinde bazı değişiklikler yapılacağı ifade edildi. Gazeteci Hande Fırat'ın aktardığı bilgilere göre, yeni dönemde İçişleri Bakanlığı'nın operasyonlara ilişkin duyuru ve bilgilendirme yöntemlerinde farklı bir yaklaşım izlenecek.

Yeni iletişim dili dikkat çekti

Kabine değişikliğinin ardından gazeteci Hande Fırat tarafından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye yapılan hayırlı olsun ziyaretinde güvenlik politikalarına ilişkin yeni dönemin ipuçları paylaşıldı. Görüşmede, bakanlığın güvenlik konularını kamuoyuna aktarırken kullandığı dil ve üslupta daha sakin ve dengeli bir yaklaşımın benimseneceği değerlendirildi.

Edinilen bilgilere göre, yeni dönemde İçişleri Bakanlığı'nın iletişim stratejisinde dikkat çeken bazı değişiklikler planlanıyor.

Operasyon haberlerinin sunumunda değişiklik

Yeni dönemde bakanlığın sosyal medya ve kamuoyu bilgilendirmesinde operasyon haberlerinin sunumuna ilişkin farklı bir yöntem izlenecek. Buna göre, her gün düzenli şekilde operasyon sonuçlarının paylaşılması uygulamasına son verilmesi planlanıyor.

Yetkililer, çok önemli olaylar dışında operasyon duyurularının daha sınırlı biçimde yapılacağını belirtiyor.

"Suç skoru" paylaşımları sınırlandırılacak

Önceki dönemde İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarında yer alan ve operasyon sonuçlarını sayısal verilerle özetleyen "suç skoru" paylaşımlarının da yeni dönemde rutin olarak yapılmayacağı ifade ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber