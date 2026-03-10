Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Altında yön yukarı döndü
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
Ara tatil kalkmalı mı? İşte öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
Gaziantep'e füze parçası düştü!
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
Yardıma muhtaç kişilere istihdam desteği

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sosyal yardım alan 21 bin 714 kişiyi geçen yıl işe yönlendirerek kendi geçimlerini sağlamalarına aracılık etti.

Sosyal yardım yararlanıcılarının istihdama kazandırılması amacıyla bu kişilerden belirli şartları taşıyan ve çalışabilir durumda olanlar işe veya mesleki eğitimlere yönlendiriliyor.

Konuyla ilgili yasal düzenlemenin 2016'da yayımlanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 2018'de "Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdama Yönlendirilmesi Protokolü" imzalandı.

Çalışmalar kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcıları, İŞKUR sistemine kayıt ediliyor ve bu kişiler için iş arayan profili oluşturup özel statü tanımlanıyor.

İŞKUR, sosyal yardım yararlanıcılarını durumlarına uygun açık işlere ve aktif iş gücü piyasası programlarına yönlendiriyor.

Bu kapsamda, geçen yıl 21 bin 714 sosyal yardım yararlanıcısı işe yerleştirildi. Böylece bu kişilerin istihdama kazandırılmasıyla sosyal yardımlara bağımlılıkları sonlandırılırken kendi geçimlerini sağlamalarına aracılık edildi.

Sosyal yardım alan 8 bin 813 kişi toplum yararına programlarda istihdam edilirken, 2 bin 131 kişinin de meslek edindirme kursları ile işbaşı eğitim programlarına yönlendirilmesiyle mesleki deneyim kazanmaları sağlandı.

Kendisine uygun işi 3 kez reddedenin yardımı yeniden değerlendiriliyor

Bu kişilere, iş görüşmesine gitmeleri halinde aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar "işe yönlendirme yardımı", işe yerleşmeleri halinde brüt asgari ücretin üçte biri tutarında tek seferlik "işe başlama yardımı" veriliyor.

Kendilerine sunulan uygun işi 3 kez reddeden veya uygun bulunduğu toplum yararına programa, işbaşı eğitim programına, istihdam garantili mesleki eğitim kursuna katılmayan sosyal yardım yararlanıcılarının yardımları bir yıl süreyle kesilebiliyor.

Geçen yıl bu şekilde davranan 1804 kişi, aldıkları yardımlar yeniden değerlendirilmek üzere SYDV'lere bildirildi.

