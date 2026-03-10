Bakan Bolat: Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi

Bakan Bolat, Tokat'ta Erbaa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan fabrikanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kuzeyi ve güneyinde savaşların devam ettiğini söyledi.

Son 5-6 senedir içinde bulundukları coğrafyada her tarafın ateş çemberi olduğuna işaret eden Bolat, "Ama biz bu ateş çemberinin ortasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde huzur bölgesiyiz, istikrar adasıyız. 23 yıldan bu yana sürekli büyüyen bir ekonomiye sahibiz. Öyle ki milli gelir 238 milyar dolardan 23 senede 1,6 trilyon dolara yükseldi." diye konuştu.

Yıllık büyüme oranının yüzde 5,35 olduğuna dikkati çeken Bolat, "Geçen yıl yüzde 3,6 reel büyümeyi sağladık. Kovid-19 patladıktan bu yana beş buçuk yıldır ekonomimiz üçer aylık periyotlarda büyümeye devam ediyor, istihdam artışı devam ediyor, 32 milyon istihdam var. Göreve geldiğimiz 2002 sonunda Türkiye'de 19,5 milyon istihdam vardı. İhracatta da 36 milyar doları mal, 14 milyar doları hizmetler olmak üzere 50 milyar dolarlık ihracattan toplamda 396 milyar dolara yükseldik. Mal ihracatı da 273,5 milyar dolar oldu." ifadelerini kullandı.

Sanayiciliği gıda ve tekstil sanayileriyle öğrendiklerini dile getiren Bolat, "Türkiye'de tekstil sektörünün 130-140 yıllık mazisi var. Bu sektörle dünya pazarlarına açıldık, dünyadaki pazarları tanıdık ve dünyaya Türk tekstili, Türk kumaşı, Türk hazır giyimi, Türk halısı, Türk nevresimi gibi marka ürünlerimizi pazarlamayı başardık. Geçen yıl 31 milyar dolara yakın hazır giyim, halı, ev tekstil toplam ihracatımız gerçekleşti. Bu, bizim 273,5 milyar dolarlık mal ihracatımızın yüzde 11'ini oluşturuyor." diye konuştu.

Dünyada savaşlar devam ederken fabrika açılışları gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bolat, "İki tekstil fabrikasının açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımları yapan iki değerli aileye ülkem, hükümetimiz ve şahsım adına şükranlarımızı sunuyorum. Ellerini taşın altına koyuyorlar ve varlıkları varsa varlıklarıyla, dış finansman kullanıyorsa onunla bu yatırımları gerçekleştiriyorlar. 300 Erbaalı kardeşimize, aileleriyle beraber 1500 kişiye iş ve aş sağlamış oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 2002 yılında 170 OSB olduğunu, 12 bin işletmede 700 bin çalışanın bulunduğunu aktaran Bolat, "23 yıl sonra Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi. Ayrıca 40'a yakın da organize tarım bölgesi var. 370 OSB'deki işletme sayısı beş katı artışla 60 bine, çalışan sayısı 700 binden 2 milyon 300 bine yükseldi. Anadolu'nun kalkınması, Trakya'nın kalkınması, Türkiye'nin gücü bu. Ekonomi güçlü olur, güçlü bir ordu olursa, güçlü bir savunma sanayi olduğunda size yan bakamazlar, biraz çekinirler. Türkiye siyasette istikrarı, başarılı yönetimi yakaladı." dedi.

Bolat, şöyle konuştu:

"Son 23 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti hükümetlerinin, son 10 yıldır da MHP ile Cumhur İttifakı ile Türkiye'de dünyanın salgın, savaş, afet, ekonomik durgunluk, ticaret savaşları, korumacılık rüzgarları gibi zor ve son derece sıkıntılı döneminde dahi büyüyen ihracatı, artan istihdamı, artan ve modernleşen, altyapısını, üstyapısını yenilemiş, depremsel kuraklık gibi afetleri başarıyla yönetebilen bir güçlü yönetim var. Rabb'imden bu güzel dönemlerin devam etmesini, aziz ve necip milletimizin yüzünün hep gülmesini niyaz ediyoruz.

Bölgemizde, komşularımızda, kardeş coğrafyalarda akan kanın bir an önce durmasını, ateşkesin sağlanmasını, oradaki mazlum ve masum kardeşlerimizin gözyaşlarının dinmesini yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Türkiye olarak hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, dışişlerimiz ateşkesin, barışın sağlanması için var güçleriyle çalışıyorlar. Diğer yandan da bu önemli gelişmelerin ülkemize olumsuz etki yapmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz.

Hürmüz Boğazı'ndan, dünyada kullanılan enerjinin yüzde 20'si geçiyor ve şu anda orada büyük bir savaş durumu var. Bu anlamda enerji fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Ancak bu savaş ümit ediyoruz ki kısa sürede ateşkesle, barışla kesilir. O zaman enerji fiyatlarının da yine eski rakamlarına dönmesi inşallah mümkün olacak."