İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir öldü mü?

İran'ın İsrail tarafından ABD desteği ile vurulmasından bu yana 11 gün geçerken, İran misillemeleriyle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Sosyal medyada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İran tarafından öldürüldüğüne dair pek çok iddia dolaşıyor. Netanyahu'nun video paylaşım sıklığının düşmesi, iddiaları güçlendirdi.

İDDİANIN SAHİBİ: ESKİ İSTİHBARAT SUBAYI

ABD eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rus basınına yaptığı açıklamada, İran'ın Netanyahu'nun kardeşi, eski keskin nişancı birliği komutanı Iddo Netanyahu'nun evini bombaladığını öne sürdü. Iddo Netanyahu'nun sağlık durumu hakkında bilgi olmadığı ve saatlerdir kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

AŞIRI SAĞCI BEN GVİR KAYIP

İngiltere basınında, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in "araba kazasına" karıştığına dair doğrulanmamış haberler yer alırken, bazı iddialar, onun da İran saldırılarında öldürüldüğünü öne sürdü.

NETANYAHU'NUN PAYLAŞIMLARI DURDU

Binyamin Netanyahu'nun neredeyse her gün paylaştığı videolu içerikleri son dört gündür paylaşmaması, gözlemciler tarafından şüphe uyandırdı.

ÜST DÜZEY ZİYARETLER İPTAL EDİLDİ

İsrail Kanal 12 televizyonuna göre, Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'un İsrail'e yapacağı planlı ziyaret, Netanyahu ve kardeşi hakkındaki şüpheler nedeniyle iptal edildi.

FRANSA'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Netanyahu ile telefon görüşmesi hakkında net tarih vermedi. Macron, Lübnan sınırındaki gerilimin bölgesel felakete dönüşmemesi için itidal çağrısında bulundu, İsrail'in kara operasyonlarını stratejik hata olarak nitelendirdi.

İSRAİL'E PEŞ PEŞE DARBELER

Hizbullah'ın yanıt saldırıları sonucunda 8 İsrailli asker ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oğlu Benya Hebron yaralandı. Israel Katz, İsrail ordusuna ve yaralı ailenin yanında olduğunu açıkladı.

ARAP BASININDAN YENİ İDDİALAR

Arap basınında, İsrail Gizli İstihbarat Teşkilatı (Mossad) Başkanı David Barnea'nın, İran tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Sosyal medya paylaşımlarında, Barnea'nın balistik füze saldırısıyla öldüğü ve cesedinin tanınmaz hale geldiği ileri sürüldü. Bu iddialar, henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadı.