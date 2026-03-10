Mahkeme Başkanı: Ekrem Bey sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyoruz.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının ikinci oturumu, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülüyor.

Yolsuzluk ve rüşvet kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında da 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, örgüt lideri olarak suçlanan Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Örgüt yöneticisi konumunda bulunan Fatih Keleş'in bin 542 yıl 8 aya kadar, Murat Ongun'un 251 yıla ve Adem Soytekin'in ise 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İKİNCİ OTURUM BAŞLADI

402 sanığın farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenen iddianame kapsamında ilk duruşmanın ikinci oturumu, bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülüyor.

Duruşmada kimlik tespitlerinin yapılması ve iddianame özetinin okunması öngörülüyor.

İMAMOĞPLU, ELİNDE KİTAPLA GELDİ

Ekrem İmamoğlu salona giriş yaptı.

Ekrem İmamoğlu, "Millete Emanet" kitabı ile ilk gün olduğu gibi yine izleyicileri selamladı.

YİNE GERGİNLİK ÇIKTI

Duruşma öncesi Ekrem İmamoğlu ile jandarma arasında kriz çıktı.

Jandarma, İmamoğlu'nun önüne dünkü gibi kürsüye gitmemesi için sandalye koydu.

İmamoğlu da sandalyeli uygulamaya tepki gösterdi ve "Ağzımı bantla mı kapatacaksınız, kimin önünü kesiyorsunuz? Hakim gelecek, neden koyduğunu söyleyecek. Ayaktayım. Oturmuyorum." dedi.

Mahkeme Başkanı, "Ekrem Bey bizim bir şeyden korktuğumuz yok. Bu kürsüye söz hakkı verdiğimiz kişi gelecek." dedi.

Ekrem İmamoğlu ise "Böyle bir uygulama yok. Türk milletini temsil ediyorsunuz." derken Mahkeme Başkanı, "Ekrem bey yerinize geçin." dedi.

"EKREM BEY DURUŞMANIN BİR DÜZENİ VAR"

Ekrem İmamoğlu: Akşam kimden talimat geldi?

Mahkeme Başkanı: Ekrem Bey duruşmanın düzeni var. Yerinize lütfen oturun. Söz hakkı vermediğim halde dün kürsüye gelip, savcı beye parmak sallayarak. Sizin isteğinize göre söz hakkı vermiyoruz.

Avukatlar talep istedi.

Mahkeme Başkanı: Duruşmanın düzenini mahkeme başkanı belirler. Ben böyle bir düzen belirledim.

Ekrem İmamoğlu: Hakim bey yaptığınız yüz karasıdır.

Mahkeme Başkanı: O sizin takdiriniz.

"EKREM BEY SİZİN YÜZÜNÜZDEN YARGILAMA YAPAMIYORUZ"

Ekrem İmamoğlu: Kimden talimat aldınız?

Mahkeme Başkanı: Biz kimseden talimat almıyoruz.

Mahkeme Başkanı: Ekrem Bey gereksiz polemiğe girmeyelim. Duruşma bu şekilde yürümez. Sizin yüzünüzden dünden beri yargılamaya başlayamıyoruz.

Ekrem İmamoğlu: Bu askeri koridora koyduğunuz zaman olmaz.

Mahkeme Başkanı: Dün söz hakkı vermediğimiz halde ısrarla kürsüye geldiniz.

Mahkeme Başkanı: Asker arkadaşlar oturalım, aradaki sandalyeyi kaldıralım.

SANDALYE KALDIRILDI

İmamoğlu, görevli jandarmanın oturmasını kabul etmedi. Tartışma büyüdü. Sandalye kaldırılınca duruşma başladı. Mahkeme Başkanı kimlik tespiti gerçekleştiriyor.

Mahkeme Başkanı iddianameyi okudu

Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 107 ismin tutuklu olduğu, 407 sanıklı İBB iddianamesinin özeti okunmaya devam ediyor.

İMAMOĞLU KÜRSÜYE YÜRÜDÜ

İddianamenin özetini okumak 30 dakika sürdü.

Ekrem İmamoğlu kürsüye yürüdü.

İmamoğlu konuşurken alkışlandı.

Mahkeme başkanı alkış konusunda uyardı.

Ekrem İmamoğlu seyircilere: "Beni zor durumda bırakıyorsunuz lütfen yapmayın."

Mahkeme Başkanı: Evet talebi alalım

Mahkeme Başkanı uyarıyor: Talebin var mı?

Duruşmaya ara verildi.

Saat 13.30'a kadar ara verildi.

Duruşmaya verilen ara sona erdi.

İmamoğlu tekrar salona getirildi.

AVUKATLAR İTİRAZ ETTİ

Avukatlar, usule ilişkin itirazlarda konuşuyor.

Tutuklu sanık avukatlarından Ali Rıza Dizdar: "Tensip zabtının 2. ve 4. Sayfaları yapay zeka ile yazılmış.

Mahkeme Başkanı: Avukat bey ben yapay zeka kullanmayı bile bilmiyorum.

Savunmasını yapmak üzere sanık kürsüsüne Aykut Erdoğdu getirildi.

Aykut Erdoğdu:

"Savunma hakkımız kısıtlandı. 10 aydır tek başıma bir hücredeyim. 4000 bin sayfalık iddianamede kendi bölümümü okudum.

Samimi soruyorum. İçeride bir şahıs hapisten çıkmak istiyor. Defalarca ifade veriyor. En sonunda bir ifadesiyle hapisten çıkıyor. Sizce bu şahıs hapisten kurtulmak için mi ifade verdi adalete yardım etmek için mi?"

AYLIK GELİRİ SORULDU

Aykut Erdoğdu, aylık gelirini 150 bin TL olarak beyan etti.

Aykut Erdoğdu, iddianamedeki 20 nolu eylemden sorumlu tutuluyor ve rüşvete aracılık etmekle suçlanıyor.

Erdoğdu, savunmasında "Ben para falan almadım. Çanta taşımadım. Vallahi yalan, billahi yalan. Almadığım parayı nasıl teslim edeyim. Ben cezamı çektim. 10 aydır hapisteyim" dedi.

HAFTANIN 4 GÜNÜ DURUŞMA YAPILACAK

Öte yandan mahkemenin 1. heyetince görülecek dava kapsamında nisan sonuna kadar pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftanın 4 günü duruşma yapılması planlanıyor.