Meslek lisesi öğrencileri 'Orta Sandığı' ile arkadaşlarına el uzatıyor

Kırşehir Endüstri ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Ahilik kültürünün önemli unsurlarından biri olan 'orta sandığı' geleneği sürdürülüyor. Öğrencilerin ve hayırseverlerin katkılarıyla toplanan 191 bin 850 TL ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Okulda yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler küçük katkılarla bir araya gelerek ihtiyaç sahibi arkadaşlarına destek oluyor. Yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmayı amaçlayan uygulama, öğrencilerin de ilgisini çekiyor. Çalışma hakkında açıklamada bulunan Rehber Öğretmen Sibel Keskinkılıç, okulda uygulanan faaliyetle öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışma duygusunu kazanmasını hedeflediklerini söyledi. Keskinkılıç, "Öğrenciler küçük katkılarla bir araya gelerek ihtiyaç sahibi arkadaşlarına destek olmayı öğreniyorlar" dedi. 9. sınıf öğrencisi Yasin Efe Karaaslan ise okula başladığında orta sandığı geleneğini öğrendiğini belirterek harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerine destek sunduklarını ifade etti.

Okul yöneticilerinden Hakan Vahapoğlu da Ramazan ayının manevi atmosferi nedeniyle yardım faaliyetlerinde artış yaşandığını belirtti. Vahapoğlu açıklamasında, "Geçen yıl da çok güzel geri dönüşler aldık. Öğrencilerin harçlıklarıyla arkadaşlarına destek olması bizleri sevindirdi. Ramazan ayının yardım duygularını daha da artırdığını düşünüyoruz. 191 bin 850 TL para toplandı ve bu ihtiyaç sahiplerine gidiyor" diye konuştu.