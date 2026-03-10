Galatasaray'dan Liverpool'a karşı üst üste 3. galibiyet

HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
YÖK'ten İran'daki Türk öğrenciler için açıklama
YÖK'ten İran'daki Türk öğrenciler için açıklama
AYM'de görev değişimi: Yeni başkanvekili belli oldu
AYM'de görev değişimi: Yeni başkanvekili belli oldu
Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı
Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı
Bakan Bolat: Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi
Bakan Bolat: Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi
Erkek müşterileri 'damsız' almayan işletmeye üst sınırdan ceza
Erkek müşterileri 'damsız' almayan işletmeye üst sınırdan ceza
2 polis memuru yaralayan cinayet şüphelisine 329 bin lira ceza
2 polis memuru yaralayan cinayet şüphelisine 329 bin lira ceza
Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
Ana sayfaHaberler Spor

Galatasaray'dan Liverpool'a karşı üst üste 3. galibiyet

Galatasaray, Liverpool ile resmi maçlarda 6. kez mücadele ederken, toplamda 3. galibiyetini kazandı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetleri son 3 maçta elde etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2026 22:40, Son Güncelleme : 10 Mart 2026 22:50
Yazdır
Galatasaray'dan Liverpool'a karşı üst üste 3. galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz takımı Liverpool ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte 6. kez Kırmızılarla rakip oldu. Sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan Aslan, İngiliz ekibine karşı 3. galibiyetini elde etti. Cimbom söz konusu 3 galibiyeti son 3 maçta kazandı.

Diğer kalan 3 karşılaşmanın 2'si berabere sona ererken, 1 defa da Liverpool sahadan galip ayrıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber