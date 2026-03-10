Türk Telekom Basketbol Takımı, İnnova ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk ile İnnova Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz'ın yanı sıra Türk Telekom'un genel menajeri Önder Külçebaş, başantrenörü Erdem Can ve takım kaptanı Doğuş Özdemiroğlu da katıldı.

Savtekin Şentürk, "Çatı markamız Türk Telekom'un 19 yıldır iştiraki olan İnnova ile Türk Telekom Basketbol arasındaki sponsorluk anlaşmamızı imzalıyoruz. Bu güçlü iş birliğiyle takımımıza katacağı değer her geçen gün daha da büyüyecektir. İnnova ailesine, Türk Telekom Basketbol dünyasına hoş geldiniz diyor, bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Huzeyfe Yılmaz ise "Türk Telekom Basketbol Takımı, yıllardır başkentimizi başarıyla temsil ediyor. Sahadaki mücadele ruhu, hedefe olan inançları ve kazanma azimleri hepimize ilham veriyor. Biz de teknoloji dünyasında benzer bir anlayışla çalışıyoruz. Yenilik üretmek, birlikte başarmak ve her gün daha iyisini yapmak. Bu nedenle bu iş birliğini yalnızca bir sponsorluk olarak değil, uzun soluklu bir birliktelik olarak görüyoruz." diye konuştu.

Önder Külçebaş, Erdem Can ve Doğuş Özdemiroğlu da anlaşmanın taraflar için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Şentürk, Yılmaz'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti.