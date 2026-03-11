Ankara'da deprem meydana geldi
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor.

Haber Giriş : 11 Mart 2026 09:03, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 09:14
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Petrol fiyatlarının 120 dolardan 85 dolar seviyelerine gerilemesiyle birlikte akaryakıt pompa fiyatlarında indirim meydana geldi.

Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira, motorine ise 4,58 lira indirim yapılması planlanıyor.

NTV'de yer alan habere göre, Eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle akaryakıt pompa fiyatlarına indirim yarından itibaren (12.03.2026) benzinde 75 kuruş, motorinde 1,15 lira olarak uygulanacak.

Bugün itibariyle akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 80 kuruşluk zam gelmişti.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.

  • İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 61.11 TL
  • Motorin litre fiyatı: 65.28 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.29 TL
  • İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 60.95 TL
  • Motorin litre fiyatı: 65.12 TL
  • LPG litre fiyatı: 29.69 TL
  • Ankara akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 62.07 TL
  • Motorin litre fiyatı: 66.39 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.17 TL
  • İzmir akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 62.35 TL
  • Motorin litre fiyatı: 66.67 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.09 TL

