Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Bakan Uraloğlu: Hürmüz'deki 15 Türk sahipli geminin personeliyle irtibat sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgedeki savaş riski nedeniyle hava sahaları kapanan ülkelerden vatandaşların geçişi için Umman ve Suudi Arabistan üzerinden ek seferler düzenlendiğini, Hürmüz Boğazı'nda bekleyen 15 Türk sahipli gemiyle ise irtibatın sürdüğünü belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mart 2026 12:16, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 13:40
Yazdır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Savaşın süresinin uzamasıyla birlikte hava trafiğinde ciddi riskler oluştuğuna dikkati çeken Uraloğlu, sürecin yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle Suriye, Irak, İran ve İsrail hava sahalarının kapalı durumda olduğunu, diğer bölge ülkelerinde de zaman zaman günlük veya bölgesel kısıtlamalara gidildiğini belirten Uraloğlu, tahliye ve ulaşım çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bütün gayretimizle Umman ve Suudi Arabistan'dan bölge ülkelerine kara yoluyla gidip gerek Türk vatandaşları gerekse yabancı vatandaşların İstanbul'a ve İstanbul üzerinden de dünyaya gitmeleri noktasında ilave seferler için ilgili ülkelerle anlaştık. Seferler devam ediyor, şu an önemli bir aksama olmadığını söyleyebilirim."

"Kara yolu geçişlerinde sıkıntı yok"

Kara yolu ulaşımında İran, Suriye ve Irak hattında herhangi bir aksaklık yaşanmadığını ve geçişlerin sürdüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, İran'da kalan Türk uçaklarının durumuna da değindi.

Uraloğlu, "İran'da kalan Pegasus ve Türk Hava Yollarının uçakları var. İki uçağın ekiplerini getirdik. Bir problem yok, savaşın seyrine göre uçakların alınması da söz konusu olacak. Süreci yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'ndaki 15 geminin personeliyle irtibat sürüyor

Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, 15 Türk sahipli geminin bulunduğunu aktardı.

Gemilerin bütün ekipleri ve personeliyle sürekli irtibat halinde olduklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Onlar şu an bekleme noktasında. Sadece orada olmaktan kaynaklı bir mağduriyetleri var, onun haricinde ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir sıkıntı yok. Yakın takip ediyoruz. Hürmüz Boğazı rahatlarsa onları da inşallah oradan çıkarmış olacağız."

Uraloğlu, bölgedeki gemilere yönelik herhangi bir saldırı veya zarar olup olmadığı yönündeki soru üzerine ise, "Şu an için yok. Hiçbir vatandaşımız manasında ya da gemimiz ve uçağımız etkilenmiş durumda değil." yanıtını verdi.

