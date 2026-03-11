Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri bayram öncesi ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin klasik olarak bayram öncesi yatırılacağını, ayrıca bu aya özel emekli maaşı ödemelerinin öne çekilerek 14 Mart'tan itibaren yapılacağını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mart 2026 13:18, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 13:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Toplantıda yaptığı konuşmada, emeklilere bir müjde veren Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.