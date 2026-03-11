Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki T.T, sosyal medya platformundaki bir ilan üzerinden ikinci el otomobil farı almak amacıyla satıcıyla iletişime geçti.

Satıcıyla 5 bin 500 lira karşılığında anlaşan T.T, söz konusu tutarı şüphelinin hesabına havale etti.

İşlemin ardından T.T. ile tekrar iletişime geçen şüpheli, "Bireysel ödeme yapmışsınız, ticari ödeme yapmanız gerekiyordu. Paranızı geri gönderiyorum." diyerek bankaların mobil uygulamasında yer alan "ödeme iste" sekmesi üzerinden mağduru yönlendirmeye başladı.

Daha sonra kendisini banka görevlisi olarak tanıtarak T.T'yi telefonla arayan şüpheliler, "aktivasyon şifresi" gönderme bahanesiyle mağdurun mobil bankacılık hesabı üzerinden defalarca işlem gerçekleştirdi. Hesabına para iadesi yapıldığını zanneden 2 çocuk babası T.T, hesap hareketlerini kontrol ettiğinde toplamda 240 bin 245 lira para gönderdiğini ve dolandırıldığını fark etti.

Bunun üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına giden T.T., şüpheli veya şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

T.T'nin savcılıktaki ifadesinde, şüphelilerin kendisini ticari ödeme yalanıyla kandırdığını, aynı tutarı 3 kez havale ettirdikten sonra sahte banka araması ve şifre yönlendirmeleriyle hesabından toplam 240 bin 245 lira çekildiğini belirterek şikayetçi olduğu öğrenildi.