2025 yılı sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca, "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Ataması" kapsamında gerçekleştirilen yerleştirmelerin ardından boş kalan pozisyonlara yönelik ek atama sonuçları açıklandı.
15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atamalar, 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.
Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlamıştı.
"Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında yapılan atama sonrasında boş kalan pozisyonlara, bu atama döneminde başvurusu onaylanan adaylardan puan üstünlüğü esas alınarak 144 sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı.
Adaylar, atama sonuçlarına pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifrelerini kullanarak erişebilecek.