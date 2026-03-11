İran: Petrolde varil başına 200 dolarlık fiyatları bekleyin!

Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Uzmanlar uyardı: Siber zorbalık çocukların odasına kadar girdi
Uzmanlar uyardı: Siber zorbalık çocukların odasına kadar girdi
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Ankara'da deprem meydana geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
Ana sayfaHaberler Dünya

İran: Petrolde varil başına 200 dolarlık fiyatları bekleyin!

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, "Petrol ve enerji fiyatlarını yapay yollarla düşük tutamayacağınızı bilmelisiniz. Bölgedeki savaşın genişlemesi halinde daha önce de ifade ettiğimiz gibi varil başına 200 dolarlık fiyatları bekleyin. Çünkü petrol fiyatı bölgedeki güvenliğe bağlıdır ve bu güvensizliğin kaynağı sizsiniz" denildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2026 16:44, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 16:45
Yazdır
İran: Petrolde varil başına 200 dolarlık fiyatları bekleyin!

İran'dan ABD'ye petrol fiyatları ve Hürmüz Boğazı üzerinden sert mesaj geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'li ve siyonist düşmanlar, İran'a karşı gerçekleştirdikleri vahşi ve kibirli saldırganlıkta peş peşe yenilgiler aldı. Kendi aptal orduları ve siyasetçilerinin yaşadığı ruhsal ve psikolojik çöküş nedeniyle artık hezeyan dolu söylemlere başvuruyorlar. Siyonistlerin çocuk istismarcısı efendisi Trump ve MOSSAD örgütüne defalarca uyarıda bulunduk. Savaşı siz başlatırsınız ancak ne zaman ve nasıl biteceğini biz belirleriz" ifadeleri kullanıldı.

"Tek bir litre petrolün bile geçmesine izin vermeyeceğiz"

Açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimiz, Hürmüz Boğazı'nda inisiyatifi elinde bulundurduğu için boğazı kapatmaya ihtiyaç duymamaktadır. Hürmüz Boğazı'nın kapanması, ABD ve siyonistlerin dünya ülkelerine dayattığı şartların sonucudur. Bir kez daha güçlü şekilde vurguluyoruz ABD, siyonist rejim ve ortaklarının çıkarına olacak şekilde Hürmüz Boğazı'ndan tek bir litre petrolün bile geçmesine izin vermeyeceğiz. ABD ve İsrail ile bağlantılı petrol yükü taşıyan her gemi meşru hedefimiz olacaktır" denildi.

"Ordunuz saklanarak kurtulamayacak"

ABD ordusunun bölge ülkelerindeki askeri varlığına da değinilen açıklamada, "Ordunuzun bölge ülkelerindeki kamu alanları ve altyapı tesislerinde saklanması sizi içine düştüğünüz bataklıktan kurtaramayacaktır. Hayati merkezleriniz ve üsleriniz, bizzat alevlendirdiğiniz ateşte birer birer yanıyor ve yanmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

"Karşılık verme politikası sona erdi"

Ayrıca, İran'a yönelik saldırıların ardından izlenen "karşılık verme" politikasının sona erdiği belirtilerek, "Bundan sonra ardışık darbeler politikasıyla sizi tamamen cezalandırıp pişman olana kadar saldırılarımıza devam edeceğiz. Bir kez olsun dürüst olun. Kahramanlık gösterileri yapmayın ve ABD'nin tarih boyunca yaşadığı yenilgileri, siyonist rejimin kuruluşundan bu yana yaşanan başarısızlıkları kabul edin. 'Yanlış yaptık' demeyi öğrenin" ifadeleri kullanıldı.

"Korkak ordunuzun sandığınız kadar güçlü olmadığını kanıtlamak için bekliyoruz"

ABD'nin bölge sularındaki varlığına da değinilen açıklamada, Washington yönetiminin bölgedeki askeri varlığıyla ilgili sık sık açıklamalar yaptığı belirtilerek, "Bir kez bile biraz ilerlediğinizde İran'ın füze gücü karşısında geri çekildiniz. Saldırganlığınızın ilk gününden bu yana korkak ordunuzun, sandığınız kadar güçlü olmadığını size kanıtlamak için sizi bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Varil başına 200 dolarlık fiyatları bekleyin"

Petrol ve enerji fiyatlarına ilişkin de uyarıda bulunulan açıklamada, "Petrol ve enerji fiyatlarını yapay yollarla düşük tutamayacağınızı bilmelisiniz. Bölgedeki savaşın genişlemesi halinde daha önce de ifade ettiğimiz gibi varil başına 200 dolarlık fiyatları bekleyin. Çünkü petrol fiyatı bölgedeki güvenliğe bağlıdır ve bu güvensizliğin kaynağı sizsiniz" denildi.

"Daha güçlü darbeler için tüm imkanlarımız hazır"

Açıklamada, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz, yenilmiş ordunuzun yeniden toparlanmasına ve kendini yeniden inşa etmesine izin vermeyecektir. Daha yıkıcı ve daha güçlü darbeler indirmek için tüm imkanlarımız hazır ve tüm hayatını kaybedenlerimizin kanının intikamını alacağız" ifadeleri kullanıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber