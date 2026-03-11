İran: Petrolde varil başına 200 dolarlık fiyatları bekleyin!

İran'dan ABD'ye petrol fiyatları ve Hürmüz Boğazı üzerinden sert mesaj geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'li ve siyonist düşmanlar, İran'a karşı gerçekleştirdikleri vahşi ve kibirli saldırganlıkta peş peşe yenilgiler aldı. Kendi aptal orduları ve siyasetçilerinin yaşadığı ruhsal ve psikolojik çöküş nedeniyle artık hezeyan dolu söylemlere başvuruyorlar. Siyonistlerin çocuk istismarcısı efendisi Trump ve MOSSAD örgütüne defalarca uyarıda bulunduk. Savaşı siz başlatırsınız ancak ne zaman ve nasıl biteceğini biz belirleriz" ifadeleri kullanıldı.

"Tek bir litre petrolün bile geçmesine izin vermeyeceğiz"

Açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimiz, Hürmüz Boğazı'nda inisiyatifi elinde bulundurduğu için boğazı kapatmaya ihtiyaç duymamaktadır. Hürmüz Boğazı'nın kapanması, ABD ve siyonistlerin dünya ülkelerine dayattığı şartların sonucudur. Bir kez daha güçlü şekilde vurguluyoruz ABD, siyonist rejim ve ortaklarının çıkarına olacak şekilde Hürmüz Boğazı'ndan tek bir litre petrolün bile geçmesine izin vermeyeceğiz. ABD ve İsrail ile bağlantılı petrol yükü taşıyan her gemi meşru hedefimiz olacaktır" denildi.

"Ordunuz saklanarak kurtulamayacak"

ABD ordusunun bölge ülkelerindeki askeri varlığına da değinilen açıklamada, "Ordunuzun bölge ülkelerindeki kamu alanları ve altyapı tesislerinde saklanması sizi içine düştüğünüz bataklıktan kurtaramayacaktır. Hayati merkezleriniz ve üsleriniz, bizzat alevlendirdiğiniz ateşte birer birer yanıyor ve yanmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

"Karşılık verme politikası sona erdi"

Ayrıca, İran'a yönelik saldırıların ardından izlenen "karşılık verme" politikasının sona erdiği belirtilerek, "Bundan sonra ardışık darbeler politikasıyla sizi tamamen cezalandırıp pişman olana kadar saldırılarımıza devam edeceğiz. Bir kez olsun dürüst olun. Kahramanlık gösterileri yapmayın ve ABD'nin tarih boyunca yaşadığı yenilgileri, siyonist rejimin kuruluşundan bu yana yaşanan başarısızlıkları kabul edin. 'Yanlış yaptık' demeyi öğrenin" ifadeleri kullanıldı.

"Korkak ordunuzun sandığınız kadar güçlü olmadığını kanıtlamak için bekliyoruz"

ABD'nin bölge sularındaki varlığına da değinilen açıklamada, Washington yönetiminin bölgedeki askeri varlığıyla ilgili sık sık açıklamalar yaptığı belirtilerek, "Bir kez bile biraz ilerlediğinizde İran'ın füze gücü karşısında geri çekildiniz. Saldırganlığınızın ilk gününden bu yana korkak ordunuzun, sandığınız kadar güçlü olmadığını size kanıtlamak için sizi bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Varil başına 200 dolarlık fiyatları bekleyin"

Petrol ve enerji fiyatlarına ilişkin de uyarıda bulunulan açıklamada, "Petrol ve enerji fiyatlarını yapay yollarla düşük tutamayacağınızı bilmelisiniz. Bölgedeki savaşın genişlemesi halinde daha önce de ifade ettiğimiz gibi varil başına 200 dolarlık fiyatları bekleyin. Çünkü petrol fiyatı bölgedeki güvenliğe bağlıdır ve bu güvensizliğin kaynağı sizsiniz" denildi.

"Daha güçlü darbeler için tüm imkanlarımız hazır"

Açıklamada, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz, yenilmiş ordunuzun yeniden toparlanmasına ve kendini yeniden inşa etmesine izin vermeyecektir. Daha yıkıcı ve daha güçlü darbeler indirmek için tüm imkanlarımız hazır ve tüm hayatını kaybedenlerimizin kanının intikamını alacağız" ifadeleri kullanıldı.