İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kağıthane Merkez Mahallesi Hizmet Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi 300 Konut Kura Çekim Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Kurum, deprem riski taşıyan, zeminle ilgili had safhada sorunları olan Hizmet Sitesi'ni hak sahipleriyle buluşturmanın mutluluğunu, Kağıthanelilere verdikleri sözü tutmanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Hizmet Sitesi'nin her açıdan 81 ildeki kentsel dönüşüm çalışmalarına emsal teşkil edeceğine inandığını kaydeden Kurum, yeni yuvalarına kavuşacak hak sahiplerine şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Kurum, burada yoğun bir çalışma yapıldığını, bu süreçte 11 ilin asrın felaketi ile yıkıldığını ancak kendilerinin Hizmet Sitesi sakinlerine ve Kağıthanelilere verdikleri sözü unutmadıklarını belirtti.

Bir taraftan deprem konutlarının inşasını yürüttüklerini bir taraftan da İstanbul'da meydanlarda ne söz verdilerse onları tuttuklarını dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Burada da yine deprem bölgesinde olduğu gibi, Hizmet Sitesi'ndeki hak sahibi vatandaşlarımızın borçlandırma bedelleri ile alakalı bu süreçte, yaşanan inşaat maliyetlerindeki fiyat artışlarını sizlere yansıtmayacağız. Bir kere bunu söyleyeyim. Nasıl deprem bölgesinde 2 yılda 455 bin konut yaptıysak, bu konutların maliyetini her afette olduğu gibi 11 ilimizde de yüzde 50'sini hatta yüzde 50'den daha fazlasını devletimiz karşıladıysa Hizmet Sitesi'nde de aynısını yapacağız. O yüzden müsterih olun. Burada artık aidat öder gibi taksitlerinizi ödeyeceksiniz ve ailelerinizle huzur içerisinde, mutluluk içerisinde yaşayacaksınız."

"Milletimizi olası tüm afetlere karşı hazırlayacağız"

Bakan Kurum, depremin bu toprakların değişmeyen sınavı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu konuya ilişkin de kentsel dönüşümün bu imtihana karşı en etkili çözüm olduğunu düşünüyoruz. Bu anlayışla aslında 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kentsel dönüşümü yıllar içinde güçlendiren, her ilçede, her mahallede örnek projeler yaparak ülkemizin dört bir yanını kucaklayan bir seferberliğe dönüştürdük. Ve bugün İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde tam 178 bin yuvamızın dönüşümüne kararlılıkla devam ediyoruz. Tabii buraya dikkatinizi çekmek istiyorum, an itibarıyla biz Türkiye genelinde her iki kentsel dönüşüm projesinden bir tanesini aziz İstanbul'umuzda yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attığı Hizmet Sitesi'ni bugün tamamladıklarını kaydeden Kurum, "Depreme dayanıklı konutları, nefes aldıran yeşil alanları, buradaki otoparklarıyla, sosyal donatılarıyla Kağıthane'nin artık en güzide ve nadide sitelerinden birinin kurasını çekeceğiz ve sizlerle buluşturacağız. 300 yuvamızın anahtarlarını sizlere teslim edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kurum, şöyle devam etti:

"Şunu aklınızdan bir an bile çıkarmamanızı rica ediyorum sizlerden. Bu anahtarlar yalnızca yeni yuvaların anahtarları değildir. Milletimize verdiğimiz şu sözün de en güçlü kanıtıdır. Türkiye'nin her şehrini bina bina, sokak sokak dönüştürecek, milletimizi olası tüm afetlere karşı hazırlayacağız. Biz sözümüzün eriyiz ve bu milletin hayatı her şeyden daha mukaddes diyoruz. Onun için de durmak yok, yola devam diyoruz. Hatırlayın, yakın zamanda yine hemen yanı başınızda diyeceğimiz, Yahya Kemal Mahallemizde de 745 konutumuzu, yine iş yerlerimizi dönüştürmüştük."

Geçen kasım ayında Ataşehir Şerif Ali'de 1563 ev ve iş yeri projesini yaptıklarını, ocak ayında Beyoğlu'nda Okmeydanı'ndaki 939 yuvayı da engelleme girişimlerine rağmen Beyoğlulularla buluşturduklarını aktaran Kurum, bugün de Kağıthane'de Merkez Mahallesi Osman Paşa mevkisi diye bilinen yerde projeleri depreme hazır hale getirdiklerini söyledi.

"Gittiğimiz her afet bölgesinde ayrım gözetmeksizin vatandaşlarımızın yarasını sardık"

Kurum, ramazan ayında Sultan Fatih'in emaneti olan İstanbul'da tekrar söz verdiklerini belirterek, "Kağıthanemizin her bir köşesini, her bir mahallesini, Kağıthaneli hemşehrimle birlikte, İstanbul'un 39 ilçesinde olduğu gibi her alanda milletimizi huzurlu, güvenli hale getirmek için gece gündüz demeden inşallah sizlerin destekleriyle, dualarıyla çalışacağız. İnanın bizim tek bir gayemiz var. Yüzyıllar boyunca iyinin, güzelin ve adaletin bayraktarı olan aziz milletimize hizmet etmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde işte 25 yıldır bu anlayışla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Asrın felaketi sonrasında inşaat sürecinde "seçim geliyor" diye riya ile uzatılan ellerin sandıktan istedikleri sonucu alamayınca, depremzedeleri kapı önüne koymaktan çekinmediklerini gördüklerini anlatan Kurum, "Biz bu hastalıklı aklın tam tersine, gittiğimiz her afet bölgesinde ayrım gözetmeksizin vatandaşlarımızın yarasını sardık. Milletimizle bir olduk, omuz omuza durduk." dedi.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asrın felaketini hatırlayın, 6 Şubat sabahını. Ne acılar yaşadık. Binlerce canımızı, evladımızı, annemizi kaybettik. On binlerce yuvamız yıkıldı. Ama asla güçsüzlüğe kapılmadık. 'Bu devlet güçlü, bu millet vakurdur.' dedik ve işte dile kolay 2 yılda 455 bin konutumuzu bitirdik. Bütün binalar yeniden yapıldı. 11 ilde 3 bin 481 şantiyede, ilçede, köyde okullarıyla, parklarıyla, camileriyle, meydanlarıyla, iş yerleriyle hamdolsun yeniden ayağa kaldırdık. Dünyada hiçbir ülkenin yapamayacağı bir çalışmayı olağanüstü bir koordinasyonla, burada 200 bin işçi, emekçi, mühendis kardeşimle birlikte hayata geçirdik. 'Yapamazlar, bu enkazın altında kalırlar.' dediler. Ve emin olun orada, kapı arkasında ellerini ovuşturdular. Akla hayale gelmeyecek yalanlar söylediler ama milletimiz bize inandı, güvendi. Biz de çok şükür aziz milletimize mahcup olmadık."

"Yarısı Bizden" kampanyası için son tarih hatırlatması

Bakan Kurum, deprem bölgesinde sadece depremzedelerin hayatlarına odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü biz depremi, kentsel dönüşümü siyasetin bir aparatı, bir malzemesi olarak görmedik. Bu gerçekten hareketle de işte son 25 yılda gerek yapı denetimi gerekse deprem dönüşümü bağlamında çok önemli adımlar attık. Kira ve taşınma destekleri verdik. Milyonlarca insanımızı güvenli konutlara yerleştirdik. Kim bu konuda bir adım atıyorsa emin olun iktidarı, muhalefeti her zaman destekledik. Bu noktada depremlerle ilgili hazırlıkları yapacak bütün çalışmalara dün olduğu gibi bugün de öncü olmaya, destek olmaya hazır olduğumuzu da burada bir kez daha belirtmek istiyorum."

İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili beklenen adımı attıklarını aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"31 Aralık 2026, buraya dikkatinizi çekiyorum. Yani yıl sonuna kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren, tapuya şerh ettiren tüm vatandaşlarımız bu kampanyadan faydalanabilecek. Yıl sonuna kadar bu çalışmayı yapmanız önemli. Böylelikle bekleme sürelerinden dolayı oluşabilecek mağduriyetlerin de hep birlikte önüne geçmiş olacağız. Buna mukabil bizim de belediyelerimizden tabii beklentilerimiz var. Bugün bütün belediyelerimizden deprem dönüşümünü aynı hassasiyetle yürütmelerini kendilerinden istiyoruz. Çünkü bugün belediyelerimizin deprem karşısında almadıkları her tedbir, yarın maalesef telafisi mümkün olmayan büyük bir fatura olarak karşılarına çıkacaktır. Bugünden acilen, derhal harekete geçmeyen herkes tarihi vicdan ve millet önünde mahcup olacaktır."

İstanbul kuraları bayramdan sonra çekilecek

Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Kura çekim törenlerini de ülkemizin dört bir yanına giderek 81 ilimizde büyük bir coşkuyla, heyecanla gerçekleştirdik." dedi.

Çekilen her kuranın bir ailenin orada hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştüğünü dile getiren Kurum, "İşte o sevinç, o heyecan şimdi de İstanbul'umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul'da kuralarımızı çekeceğiz ve 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek, İstanbul'umuza özel kiralık konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını ve konut fiyatlarını dengeleyecek adımımızı da atmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kurum, çevresinde örülmeye çalışılan ateş çemberine rağmen Türkiye'nin güvenli liman ve istikrar adası olmaya devam ettiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tüm dünya savrulurken ülkemizde eğer huzur içerisindeysek, barışın, insanlığın yanında dimdik duran, masada ve sahada her zaman sözüne itibar edilen bir devlete sahipsek, işte bu, yangının ortasında Türkiye'nin şahlanışını ve buradaki kararlı duruşu yöneten liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. Hedeflerine, ideallerine sıkı sıkı bağlı olan bu güçlü devletin, bu milletin güçlü lideriyle hep birlikte gurur duyuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde burada, ay yıldızlı güzel bayrağımızın gölgesinde 86 milyonun birliği ve beraberliğini her şeyin üstünde tutarak, gece gündüz demeden koşturmaya devam ediyoruz."

Bakan Kurum ve protokol nezaretinde çekilen ilk kuraların ardından tören sona erdi.