'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Benzin ve motorine indirim geliyor
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
Bakan Bayraktar: Şu anda ülkemiz için herhangi bir arz kesintisi öngörmüyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şu anda ülkemiz için herhangi bir arz kesintisi öngörmüyoruz. Bu konudaki gerekli tedbirlerimizi almış durumdayız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2026 18:57, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 19:01
Bir dizi program için kente gelen Bakan Bayraktar, Zonguldak Valiliğini ziyaret etti. Bakan Bayraktar'ı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mesut Özil, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve diğer ilgililer karşıladı.

Şeref defterini imzalayan Bayraktar, daha sonra Vali Hacıbektaşoğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bayraktar, ardından AK Parti İl Başkanlığında partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

- "TTK'nin buradaki varlığı ve üretimini artırması bizim için fevkalade önemli"

Bayraktar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Zonguldak'ın "kömürün başkenti" olduğunu söyledi.

Kentin aynı zamanda doğal gaz merkezi ve dolayısıyla enerji şehri olduğunu belirten Bayraktar, "Biz buraya aynı zamanda enerji toplamaya geliyoruz. Zonguldak için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) çok önemli. Bir anlamda şehirle bütünleşen tesislerden veya konulardan biri. Türkiye'nin böyle belli şehirleri var ama Zonguldak TTK ve kömürle iç içe geçmiş şehir. TTK'nin buradaki varlığı ve üretimini artırması bizim için fevkalade önemli." diye konuştu.

Bayraktar, bunun şu anda daha da anlamlı hale geldiğini dile getirerek, "Dünyada, bölgemizde yaşanan gelişmeler, çatışmalar, savaş durumu, enerji konusunu gündemin ana konusu haline getirdi. Enerji kaynaklarına erişim, enerjinin kesintisiz tedariki şu anda herkesin ana gündem maddesi. Dolayısıyla bir kez daha yerli enerjinin ne kadar önemli olduğu ve 'Milli Enerji ve Maden Politikası' kapsamında izlediğimiz politikaların ne kadar anlamlı olduğunu görüyoruz. Bu konuda çok daha hızlı adım atmamız gerektiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yerli kömürünü kullanması, yenilenebilir kaynakları azami şekilde ekonomisine katması gerektiğini anlatan Bayraktar, Türkiye'nin kendi petrolünü, doğal gazını üreten ülke haline geldiğini, 2026'da Karadeniz gazında üretimi 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bayraktar, 2028'de üretimin 4 katına çıkacağını ve 16-17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının Karadeniz gazından karşılanacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu anlamda yerli kaynaklarını önceliklendiren ana politikamızın doğruluğunu bir kez daha görüyoruz. Bunu hızlı şekilde artırmaya gayret ediyoruz. Şu anda ülkemiz için herhangi bir arz kesintisi öngörmüyoruz. Bu konudaki gerekli tedbirlerimizi almış durumdayız. Fiyatlarla ilgili bizim kontrolümüzün dışındaki gelişmelerle alakalı da geçtiğimiz hafta aldığımız eşel mobil kararıyla akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV'yi düşürerek fiyatların artışını önemli ölçüde engellemiş olduk."

- "Önce iş sağlığı diyoruz"

Bayraktar, vatandaşlara doğal gaz ve elektrik desteklerinin devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TTK özelinde şunu ifade etmem lazım. Özellikle son birkaç aydır burada devam eden teftişler ve neticesinde madenlerle alakalı alınan kararlar çerçevesinde şunu söyleyebilirim. Bugün itibarıyla Kozlu ve Karadon'da bir anlamda kısmi çalışma söz konusu ama inşallah çok kısa zamanda hem belirtilen tedbirlerin tümüyle alınması hem de burayla alakalı değerlendirmelerin biraz doğru yapılması neticesinde orası da normal çalışmalarına dönecek."

TTK'nin Zonguldak ve Türkiye için önemine değinen Bayraktar, "Önce iş sağlığı ve güvenliği diyoruz. Hiçbir madencimizin burnu kanamadan evine salimen dönmesi, ailesine kavuşması bizim için en önemli konudur. Ondan sonra çevreyle uyumlu imalat, üretim bizim için önemlidir ve katma değerli madencilik diyoruz. Bu anlamda bizim iş sağlığı ve güvenliği standartları neyse en üstününü, en üst seviyedekini uygulamamız bizim için önemli. Bunu bekliyoruz bütün çalışma arkadaşlarımızdan. Bu çalışmaları da yerinde tespit etmek üzere buradayız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından AK Parti İl Başkanı Çağlayan, Bakan Bayraktar'a Devrek bastonu takdim etti.

