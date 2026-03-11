Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında tahliye kararı

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasının ikinci gününde Kara ve baklava kutusunda rüşvet aldığı öne sürülen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 43 sanık, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Niyazi Nefi Kara, baklava kutusunda rüşveti veren Cengiz Coşar tarafından bir kumpas kurulduğunu öne sürdü.

Müşteki Zafer Süral üzerinden bir komplo kurulduğunu, Süral tarafından hukuka aykırı bir şekilde alınan ses kayıtlarının dosyada olduğunu savunan Kara, "Cengiz Coşar, Zafer Süral'ın talimatlarıyla hareket etmiştir. Burada asıl örgüt belediyeden beklentilerini alamayanların kurduğudur." dedi.

Yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün aleyhindeki iddiaları da kabul etmediğini belirten Kara, şöyle konuştu:

"Hikmet Arabacı bana evini satacağını söyledi. Hüseyin Cem Gül'den Hikmet Arabacı ile görüşmesini istedim. Ödemeyi Arabacı'ya Hüseyin Cem Gül tarafından 500 bin avro karşılığında olduğunu bilmiyorum. Ne Cem Çakır'dan ne de bir başkasından konser ve benzeri organizasyonlar için sponsorluk talebinde bulunmadım. Hüseyin Cem Gül ile akrabalık ilişkimin dışında bir bağım yoktur. Belediyede de yetkisi yoktur. Sağ kolum olduğu iddiaları yalandır. Cem Çakır, Kadirhan Berber ve Zafer Süral yakın arkadaştır. Berber ve Süral'ın otelleri için 'Yasal prosedür ne ise uygulayın' dediğim için, yazılan cezalarda indirim uygulamadığımız için asılsız beyanlarda bulunmaktadırlar. Hakkımdaki isnatlarının hiç birini kabul etmiyorum. Hepsi asılsızdır. Bu suçlamaları yapanlar gerçek adaletin karşısında eriyecektir."

Kara, tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Tüter'den kumpas iddiası

Tutuklu sanık Mehmet Engin Tüter, Cengiz Coşar'ın geçen duruşmada hakkında söylediklerini kabul etmediğini belirtti.

Komisyon veya rüşvet adı altında ne Cengiz Coşar'dan ne de başka birinden hiçbir talepte bulunmadığını öne süren Tüter, "Cengiz Coşar, Zafer Süral'ın yönlendirmesiyle hareket etmiştir. Zafer Süral, Cengiz Coşar'ı özellikle etkilemiştir. Cengiz Coşar'ın son celsedeki ifadeleri yaşananların bir kumpas olduğunu göstermiştir." iddiasında bulundu.

Tüter, tutukluluk halinin çok ağır cezaya dönüştüğünü, cezaevinde sağlığının bozulduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti.

- "Konuşulan rakamlar benim için benim hayat standardıma göre küçük rakamlar"

Tutuklu sanık Mesut Kara da dava dosyasında yer alan olay 8'de kendisinin ihbarcı olduğunu öne sürerek, ihbar ettiği konudan yargılandığını iddia etti.

Dosyadaki olay 12 ve 16 konularında samimi açıklamalarda bulunduğunu, olay 32'yi de kolluk güçlerinin haberi olmadan ihbar edenin kendisi olduğunu savunan Kara, "İddia makamı beni zaten tahliye etmişti. Fakat ardından yeniden tutuklandım. Başkaları araçlarının bagajında 30 milyon avro taşırken benim 6 milyon taşımam gayet normal." dedi.

Kara, şirketinin kayyumda olmasından dolayı bazı evraklara ulaşamadığını ve mahkemeye sunamadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece bana verilen parayı alıp teslim ettim. Ne pazarlığı ne de neden ödendiğini bilmiyorum. İlker Günay ve Demir Demir dışarıda ben niye içerideyim. Tüm ifadelerim samimi ve net. 8 aydır içerideyim. Şu ana kadar ticari kaybım konuşulan rüşvet parasının kat be kat fazlası. Burada konuşulan rakamlar benim için benim hayat standardıma göre küçük rakamlar. Kayyum şu ana kadar 50 milyon lira şirketimde iş yapmış. Hak edişi oluşmuştur. Örgüt yöneticisi değilim. Olsam Manavgat belediyesi dükkanlarımı mühürleyebilir miydi? 8 aydır tutukluyum. Çok fazla ticari kayba uğradım. Tahliyemi talep ediyorum."

Taraftarlar için kiralanan araçlara elde ödeme

Manavgat Belediyespor yöneticisi tutuklu sanık Mehmet Tosak, taraftarları taşıyan otobüslerin taşlanmasından sonra otobüs şirketlerinin kendilerine araç vermemeye başladığını söyledi.

Araç kiralamak amacıyla Alper Aksoy'u aradığını belirten Tosak, "Kendisi bana münferit araçları kiralayacağını söyledi. Ödemenin elden yapılması gerektiğini söyledi. İlker Günay'a yaşadığımız bu durumu paylaştım. O da bana yardımcı olacağını söyledi. Kulübe ne mal alınır bilemem. Tüm sorumluluk Yunus Coşkun'dadır. Kulüpten maddi çıkar sağlamak istemedim. İsteseydim sporcuların formalarını kendim imal ettirir üzerinden kar elde edebilirdim. Benim asıl işim tekstil ama yapmadım. Tahliyemi istiyorum." dedi.

- "Alındığı iddia edilen paralarla alakam yok"

Niyazi Nefi Kara'nın eşinin yeğeni ve eski belediye başkan yardımcısı tutuklu sanık Sıla Ceyhan Berkaya da aleyhine yönelik belediye imar müdür vekili Müge Avcı'nın tanık ifadesini kabul etmediğini belirtti.

Bölgeyi tanımak, anlamak, yatırımcıların kim olduğuyla alakalı Niyazi Nefi Kara'ya bilgi vermek amaçlı olarak büyük ölçekli işlerle ilgili amaçlı olarak bu projelerle ilgili olarak Avcı'ya bilgiler sorduğunu öne süren Berkaya, "Belediye başkanıyla uzaktan akrabalığımın dışında bu ilçede kimseyle akrabalığım yok. Belediyede imar, iskan gibi konularla ilgili pek çok paralar alınmış ama benim bunlarla hiçbir alakam yoktur. İcbar yoluyla irtikap suçunu kabul etmiyorum. Buradaki örgüt yapılanması içerisinde yokum. Alındığı iddia edilen paralarla alakam yok. İki çocuk annesiyim. Bayram yaklaşıyor, tutukluluk halimin sonlandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni tutuklu sanık Hüseyin Cem Gül, yapmadığı olayların üzerine kalmasını istemediğini belirterek, "Bilgim olmayan olaylarla ilgili iddialar ve suçlamalar yapılıyor. Adaletinize sığınıyorum. Beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuksuz sanıklar belediyenin eski yapı kontrol müdürü Hüseyin Keçer ve belediyenin eski özel kalem müdürü Bulem Şahbaz, beraatlerini talep ederken, Mehmet Okan Kaya, söyleyeceği bir şeyin olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, tutuklulardan Mehmet Tosak'ın adli kontrolle tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Soruşturma

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Niyazi Nefi Kara, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletilen soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulunmuştu.

İddianame

Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı ileri sürülen iddianamede, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle "suç örgütü kurmak", "rüşvet almak", "zimmet" ve "irtikap" suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia ediliyor.

İddianamede, "rüşvet" suçuna ilişkin ayrıntılara işaret edilip Manavgat Belediyesinde 2024-2025 yıllarında belediyedeki bazı izin, ruhsat ve imar işlemlerinde görevli kamu personeli ile yöneticilerin, bu süreçleri hızlandırmak veya usulsüzlükleri görmezden gelmek karşılığında menfaat sağladıkları belirtiliyor.

Bu eylemlerin, Kara'nın yöneticiliğinde oluşturulduğu öne sürülen bir yapı tarafından organize edildiği savunulan iddianamede, "rüşvet gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla resmileştirildiği", belediye başkan yardımcıları, yakın akrabalar ve bazı müdürlerin de buna yardımcı olduğu aktarılıyor.

İddianamede, Kara'nın talimatlarıyla bazı şüphelilerin, otel ruhsatı, imar izni ve iş yeri açma belgeleri karşılığında para talep ettikleri, "hizmet bedeli" veya "bağış" adı altında alınan bu paraların belediye hesaplarına ya da üçüncü şahıslara aktarıldığı, bazı şüphelilerin paraları konut veya araç alımında kullandıkları öne sürülüyor.

Manavgat Belediye Başkanı iken tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da söz konusu suçlardan farklı sürelerde hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.