Erzincan Valisi Aydoğdu izleyenleri duygulandırdı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ramazan ayının manevi ikliminde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Son olarak Yaşargül Hanım'ın mütevazı hanesine misafir olan Vali Aydoğdu, burada sadece bir sofraya değil, bir genç kızın yüreğindeki en büyük boşluğa dokundu.



"Beni Kimden İsteyecekler?"



Ziyaret sırasında anne Yaşargül Hanım, kızı Kader ile aralarında geçen duygusal bir konuşmayı Vali Aydoğdu ile paylaştı. Yıllar önce eşini kaybeden ve hem çocuklarını büyütüp hem de yatalak babasına bakan acılı annenin anlattıkları odadaki herkesi sessizliğe boğdu. İstanbul'da veteriner hekim olarak görev yapan kızı Kader'in, evlilik hazırlığı arefesinde sorduğu "Anne, babam yok, dedem yatalak. Beni istemeye geldiklerinde kimden isteyecekler?" sorusu, Vali Aydoğdu'yu harekete geçirdi.



Vali Aydoğdu: "Şerefle Kabul Ediyoruz"



Annenin mahcup bir sesle yaptığı "Kızımın aile büyüğü olur musunuz?" ricasını hiç ikiletmeden kabul eden Vali Hamza Aydoğdu, o anları şu sözlerle özetledi:

"Bir insanın hayatındaki eksik cümleyi tamamlamak da nasip işidir. Gönülden 'oluruz' dedik. O gün geldiğinde sevinçle o kapıdan içeri gireceğiz."



Görüntülü Aramada Duygusal Anlar



Vali Aydoğdu, evdeyken İstanbul'da bulunan Kader'i görüntülü arayarak müjdeyi bizzat verdi. Telefonda genç kıza seslenen Aydoğdu, "Annen bizi ağlattı ama artık üzülme. İstemeye geldiklerinde biz sana babalık yapacağız. 3-4 gün önceden haber ver, nerede olursak olalım çıkıp geleceğiz," dedi.



Sosyal Medyada Büyük Beğeni Topladı



Vali Aydoğdu'nun "İnsan bazen bir ömrün eksik cümlesini tamamlamak için gönderilir" notuyla paylaştığı o anlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.