İmamoğlu'nun açıklamalarının paylaşıldığı hesaba soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, @CAOIletisim hesabı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2026 21:42, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 21:42
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının paylaşıldığı "@CAOIletisim" kullanıcı adlı sosyal medya hesabı hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, söz konusu hesap hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiaları çerçevesinde işlem başlatıldığını bildirdi.