Borsa günü yükselişle tamamladı

'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Ankara'da deprem meydana geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazanarak 13.200,38 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2026 18:48, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 18:59
Yazdır
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 144,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 3,70 ile ticaret olurken, en fazla düşen yüzde 2,97 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki gerilemeye karşın Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken, ABD'de açıklanan enflasyon verileri fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

ABD'de tüketici enflasyonu şubatta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,4 artarken, çekirdek enflasyon da aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,5 olarak kaydedildi.

Bununla birlikte Uluslararası Enerji Ajansı üye ülkeleri, 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

BIST 100 endeksi de yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı öncesinde günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

AA Finans'ın, TCMB'nin yarın yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Analistler, Orta Doğu'dan gelecek haber akışı ve küresel petrol fiyatlarının yanı sıra, yarın yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, işsizlik maaşı başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.400 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber