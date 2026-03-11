Bakan Güler: Ortadoğu yeni bir ateş çemberine sürüklendi

Programlara katılmak üzere Muş'a gelen Bakan Güler, Valiliği ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Vali Avni Çakır'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Güler, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçti.

Burada AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve partililerle bir araya gelen Güler, yaptığı konuşmada, köklü tarihi mirasıyla Anadolu'nun kadim şehirlerinden biri olan Muş'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muş'un, Sultan Alparslan'ın emanetini asırlar boyunca yaşatan, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan tarihi süreçte nice fedakarlıklara da sahne olan bir şehir olduğunu belirten Güler, "Murat Nehri'nin serin sularıyla yetişen Muş'un yiğit evlatları vatan aşkıyla gönüllü olarak Yemen'in kızgın çöllerine göreve gitmişlerdir. Muş, Birinci Dünya Savaşı yıllarında da Rus işgali ve Ermeni çetelerinin zulmüyle ağır bir sınavdan daha geçse de diğer illerimiz gibi kısa sürede toparlanarak yeniden ayağa kalkmayı başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Yıllardır ülkemizin başına bela olan terörün tamamen ortadan kaldırılması, ülkemizin geleceği açısından kritik bir hedef olarak karşımızda durmaktadır. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin kararlılıkla yürüttüğü Terörsüz Türkiye hedefi, hem kalıcı güvenlik ortamına ulaşmamıza, hem de toplumsal barış ve kardeşliğimizin güçlendirilmesine yönelik tarihi bir karardır. Zira küresel güçlerin maşa olarak kullandığı terör örgütleri, yıllardır bu birlik zemininin altını oymaya ve kaynaklarımızı heba etmeye çalışmıştır. Artık milletimizin engin feraseti ve devletimizin sarsılmaz kararlılığıyla bu karanlık sayfanın bir daha açılmamak üzere kapanması için güçlü bir irade ortaya konulmaktadır. Terörün olmadığı, güvenin huzurun ve refahın hakim olduğu bir Türkiye, sadece bugünün değil, yarınlarımızın da en güçlü teminatıdır."

- "Ülkemiz, bulunduğu her coğrafyada güven veren bir ülkedir"

"Son dönemde bölgemizde yaşanan istikrarsızlıklar, çatışmalar ve savaşa evrilen gelişmeler sürekli artan risk ve tehdit gerçeğini her geçen gün daha açık biçimde ortaya koyarken, Terörsüz Türkiye hedefimizin de ne kadar gerekli ve stratejik olduğunu bir kez daha bizlere göstermektedir." diyen Güler, şöyle devam etti:

"İran ile İsrail ve ABD arasında yaşanan gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi, bölgemizi yeni bir ateş çemberine sürüklemiştir. Savaşın genişlediği, güvensizliğin sürekli yayıldığı bir coğrafyada Türkiye, çatışmanın değil barışın ve sağduyunun tarafında yer almakta, istikrar adası olarak güvenliğin merkezi olma konumunu sürdürmektedir. Bu güçlü konum, etkin ve saygın askeri kapasitemizle birlikte yerli ve milli savunma sanayimizin genç ve dinamik nüfusumuzun gelişen ekonomimizin en önemlisi de devlet millet dayanışmamızın ürettiği bir neticedir. Ülkemiz müzakere masalarında etkin çözümler üreten sahada caydırıcılığı hissedilen bulunduğu her coğrafyada güven veren bir ülkedir. Bizim önceliğimiz, daha fazla felakete yol açmadan karşılıklı saldırıların durdurulması yeniden diyalog ve diplomasi kanallarının açılmasıdır. Bu tutumumuzla birlikte İran'dan Lübnan'a geniş bir alanda etkisini gösteren çatışmaları yakından takip ediyor, hiçbir ihtimali göz ardı etmeden her gelişmeyi ülkemizin çıkarları doğrultusunda dikkatle analiz ediyoruz."

Her türlü kriz ve tehdit durumuna uygun hazırlıklar yaptıklarını vurgulayan Güler, son gelişmelere göre karada, havada, denizde, sınır hattında ve siber alanlarda tedbirleri artırdıklarını ifade etti.

Ülkenin hak ve menfaatlerini her koşulda korumaya, milletin güvenine layık olmaya yönelik kararlılıklarının tam olduğunu dile getiren Güler, kahraman Türk ordusunun sahip olduğu yüksek kabiliyet, disiplin ve fedakarlık ile yüksek teknolojik donananım ve milletin sarsılmaz desteğinin en önemli güvenceleri olduğunu kaydetti.

- "Muş'umuzun daha fazla kalkınması noktasında destekçisi olmaya devam edeceğiz"

Güler, Türkiye'nin savunma sanayinden ekonomiye, altyapıdan ulaştırmaya, sağlıktan turizme kadar her alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Yapılan yeni yollar, hastaneler, okullar ve sosyal yatırımlarla şehirlerin çehresinin değiştiğini ve gelişiminin hızlandığını vurgulayan Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Esasen şehirlerimizin kalkınması, üretim kapasitelerinin artması ve gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen eser ve hizmet siyasetinin temelini oluşturmaktadır. Bu şekilde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize adım adım yaklaşırken her bir şehrimiz de kendi potansiyeliyle bu kutlu yürüyüşümüzün ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Teşkilatlarımız da bu konuda kendi bölgelerinde önemli sorumluluklar üstlenmektedirler. Şunu özellikle belirtmeliyim ki il ve ilçe teşkilatlarından kadın ve gençlik kollarına kadar her kademede görev alan teşkilat mensuplarımızın, eser ve hizmet siyasetini en doğru şekilde milletimize anlatması, vatandaşlarımızın beklentilerini ve isteklerini de dikkatle takip ederek çözüm yollarını aramaları ve dertlerine derman olmaya çalışması hayati önemdedir. Şüphesiz bu konuda ortaya konacak samimi gayretler millet ve devlet arasındaki güçlü bağı daha da pekiştirecektir. Bu düsturla çalıştığını görmekten memnuniyet duyduğum sizlerin bundan sonra da durmadan yorulmadan gayret göstererek daha fazla insanımıza dokunacağınıza ülkemize hizmet etmek için büyük bir şevkle çalışmalarınıza devam edeceğinize yürekten inanıyorum."

Güler, "Muş'umuzun daha fazla kalkınması, hak ettiği refaha ulaşması ve ihtiyaç duyduğu tüm yatırımları alması noktasında destekçisi olmaya devam edeceğiz. Malazgirt'ten bugüne taşıdığı milli ruhla Türkiye'nin birlik ve kardeşlik yürüyüşünde önemli bir yere sahip olan bu güzel şehir, bundan sonra da büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunun en güçlü destekçilerinden biri olacaktır." dedi.

Güler ve beraberindeki heyet, daha sonra İstasyon Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, kent sakinleriyle konuştu.