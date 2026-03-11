'Yaren leylek'in eşi 'Nazlı' da Eskikaraağaç'a geldi
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi Yaren leylek, eşi Nazlı'ya kavuştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2026 19:22, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 19:27
Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren, Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'taki yuvasına bu yıl erken geldi.
Yaren leyleğin eşi "Nazlı" da göç yolculuğunu tamamlayarak aynı yuvaya kondu.
Yaren ve Nazlı'nın yuvası, yarenleylek.com adresinden 24 saat izlenebiliyor.