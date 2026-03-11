Dolar günü yükselişle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 44,09 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2026 17:38, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 17:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|44,0490
|44,0500
|44,0890
|44,0900
|Avro
|51,2750
|51,2760
|51,2190
|51,2200
|Sterlin
|59,2680
|59,2780
|59,3010
|59,3110
|İsviçre frangı
|56,7960
|56,8060
|56,7040
|56,7140
|ANKARA
|ABD doları
|44,0190
|44,0990
|44,0590
|44,1390
|Avro
|51,2350
|51,3150
|51,1790
|51,2590
|Sterlin
|59,2080
|59,4180
|59,2410
|59,4510