Erdoğan: Türkiye çatışmanın değil, diplomasinin tarafındadır

Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Ankara'da deprem meydana geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Türkiye çatışmanın değil, diplomasinin tarafındadır

AK Parti Kongre Merkezi'nde önceki dönem milletvekilleri ve MYK üyeleriyle iftar sofrasında buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeyi sarsan İran-İsrail gerilimine dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'yi "istikrar adası" olarak tanımlayan Erdoğan, İsrail'in saldırgan tutumunun bölgeyi bir felakete sürüklediğini belirterek, "Ellerin tetikten çekilmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2026 20:21, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 21:15
Yazdır
Erdoğan: Türkiye çatışmanın değil, diplomasinin tarafındadır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti önceki dönem milletvekilleri, MYK üyeleri ve grup ile iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları satır başları ile şöyle:

"TÜRKİYE İSTİKRAR ADASI OLARAK PARLIYOR"

"Kardeşliğin, dostluğun, muhabbetin haneleri doldurduğu, yedi veren günlerinin ülkemize, milletimize ve son haftalarda çok ciddi sıkıntılar içinde boğuşan bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Milletin bağrından çıkan ve tek amacı milletini yüceltmek olan bu yürüyüşe destek veren kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum.

Bizim yegane amacımız binlerce yıllık bir medeniyete, köklü bir devlet geleneğine, muazzam bir hayat bilgisine sahip bu millete hayırlı hizmetlerde bulunmak, hayırlı eserler kazandırmak, geleceğe hayırla yad edilecek hoş bir sada bırakmaktır.

Bugün Türkiye her zamankinden daha zengin, daha özgür, daha çoğulcu, demokrasisi daha güçlü bir ülkedir. Bugün bölgesinin istikrar adası olarak günden güne yıldızı parlayan bir ülkede yaşıyoruz.

Terörsüz Türkiye hedefimizi de çağa damgamızı vuracağımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da birlikte hayata geçireceğiz.

"TAVRIMIZ GAYET BERRAKTIR VE NETTİR"

Bölgemizi kana ve gözyaşına boğan sarsıntıların şiddeti 28 Şubat'ta başlayan komşumuz İran'a yönelik saldırılarla maalesef daha da artmıştır. Bölgeyi terörize ederek güvenliğini sağlayacağını düşünen İsrail, bir yandan Gazze'de zaten uymadığı ateşkesi hiçe sayarak saldırılarını yoğunlaştırırken, diğer yandan da Lübnan'ı işgal girişimine başlamıştır. Coğrafyamız kibir sendromuna kapılmış bir katliam şebekesinin elinde yavaş yavaş felakete doğru sürüklenmektedir. Her geceyi sığınaklarda geçiren İsrail halkı bile Holokost'tan sonra başlarına gelen en büyük felaketin Netanyahu olduğunu artık açıkça dile getirmektedir. Dalga boyu giderek artan bu sarsıntıların etkilerini sadece ekonomi, Rusya-Ukrayna savaşından sonraki en belirsiz günlerini yaşıyor. Savaşın uzaması durumunda dünyanın nereye savrulacağını tam olarak kimse kestiremiyor.

"YOĞUN ÇABA SARF EDİYORUZ"

Bir defa şunu burada açık ve net ifade etmek isterim. Başkasının zararını kendi karımız olarak asla göremeyiz. Başkalarının acısından rant devşirmek gibi bir hesabın içinde olmayız. Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır. Çatışmanın değil, diplomasinin tarafındadır. Kaos ve kargaşanın değil, huzur ve istikrarın safındadır. Düşmanlaştırmanın değil, yakınlaştırmanın peşindedir. Artık bölgemizde gözyaşları dinsin, çatışmalar dursun, sulh ve sükun hakim olsun istiyoruz. Türkiye olarak, ellerin tetikten çekilmesi, ateşkesin sağlanması, müzakere masasına tekrar dönülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Alev daha fazla büyümeden, ateş çemberi daha fazla genişlemeden, daha fazla can yanmadan, kan dökülmeden yangını söndürmenin derdindeyiz.

"BİRLİĞİMİZE SARILARAK ÇIKACAĞIZ"

Bölgemizin önünde çok farklı bir ufuk belirecek, çok daha aydınlık bir şafak sökecektir. Şimdiye kadar karşılaştığımız krizlerde hem millet hem de teşkilat olarak birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz bizim tüm süreçlerden salimen çıkmamızı sağlayan en büyük değerlerimiz olmuştur.

Allah'ın izniyle bu türbülanstan da yine birlik ve beraberliğimize sarılarak çıkacağız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber