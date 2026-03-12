Piyasaların gözü bugün açıklanacak faiz kararında
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda. Para Politikaları Kurulu, yılın ikinci faiz kararını açıklayacak. Beklenti faizin sabit tutulması yönünde. Merkez Bankası, politika faizini ocak ayında 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekmişti.
ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırıları sebebiyle küresel piyasalarda gerginlik yaşandı. Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın açıklayacağı yeni faiz kararına çevrildi.
Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak sonucun finans piyasaları üzerinde önemli etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.
Alınacak karar enflasyonla mücadele ve piyasa dengeleri açısından önemli sinyaller verilecek.
Merkez Bankası Ocak ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekmişti. Bu aya ilişkin beklenti ise faizin sabit tutulması yönünde.