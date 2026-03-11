Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Ankara'da deprem meydana geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor

Eğitim-Bir-Sen, 2019'dan bu yana uygulanan ara tatil modelini 119 bin 709 katılımcıyla mercek altına aldı. Velilerin %70'inden destek alan uygulama, sınav öğrencileri arasında da %90'a varan bir kabul görüyor. Katılımcılar tatilin tamamen kaldırılması yerine; ödev yükünün hafifletilmesi ve iklim şartlarına göre takvimin esnetilmesi gibi yapısal iyileştirmeler bekliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mart 2026 22:20, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 22:34
Yazdır
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor

Eğitim-Bir-Sen tarafından 119 bin 709 katılımcıyla gerçekleştirilen saha araştırması, 2019'dan beri uygulanan ara tatil modelinin eğitim paydaşları tarafından benimsendiğini kanıtladı. Kamuoyundaki yaygın endişelerin aksine, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tatilin akademik verimliliği artırdığı görüşünde.

Paydaşların Uygulamaya Destek Oranları

Ara tatilin kaldırılmasına yönelik olası bir karara karşı çıkan gruplar ve destek oranları şöyle şekillendi:

  • Öğretmenler: %88,2 (En güçlü direnç bu grupta)

  • Lise Öğrencileri: %85,7

  • Okul Yöneticileri: %72,1

  • Veliler: %70,5

  • Çalışan Ebeveynler: %76,2 (Bakım sorunu hipotezinin aksine destek yüksek)

Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı

Tartışılan İddialar ve Saha Gerçekleri

Araştırma, ara tatillerle ilgili sıkça dile getirilen olumsuz görüşlerin sahada karşılık bulmadığını ortaya koydu:

  • Öğrenme Kaybı: Öğretmenlerin %86,9'u öğrenme kaybı yaşanmadığını belirtiyor.

  • Adaptasyon Sorunu: Katılımcıların %82,7'si tatil dönüşü kronik bir uyum problemi gözlemlemedi.

  • Sınav Hazırlığı: LGS ve YKS öğrencilerinin %86-%90'ı tatilin çalışma düzenlerini bozmadığını ifade ediyor.

Velilerin Bakış Açısı ve Beklentileri

Veliler uygulamanın kişisel gelişim ve aile bağlarına katkısını onaylarken, önemli bir noktada uyarıda bulunuyor:

  • Olumlu Yanlar: Ailece kaliteli vakit geçirme ve kitap okuma alışkanlığına destek.

  • Eleştiri: Velilerin %50'si, tatillerde verilen yoğun ödevlerin dinlenme amacını engellediğini düşünüyor.

Gelecek İçin Öneriler

Araştırma sonuçları ışığında modelin tamamen kaldırılması yerine şu iyileştirmelerin yapılması öneriliyor:

  1. Esnek Takvim: Bölgesel iklim şartları ve dini bayramlar göz önüne alınarak takvimin optimize edilmesi.

  2. Pedagojik Bilgilendirme: Uygulamanın faydalarının kamuoyuna daha iyi anlatılması.

  3. Ödev Dengesi: Tatilin gerçek amacına ulaşması için ödev yükünün hafifletilmesi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber