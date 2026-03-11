Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Benzin ve motorine indirim geliyor
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
Köy okulunda öğrencilere restoran tadında iftar yemeği

Karaman'ın Ermenek ilçesine en uzak köy olan Ardıçkaya köyünde, öğretmenler ve veliler tarafından öğrencilere okulda iftar yemeği verildi.

11 Mart 2026 23:50
Ermenek ilçe merkezine yaklaşık 1 saat 15 dakikalık mesafede bulunan Ardıçkaya İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğretmenler ve okul aile birliği tarafından okulda eğitim gören öğrenciler için iftar yemeği düzenlendi. Menüdeki ana yemekler ilçe merkezinden getirilirken, diğer yemekler öğretmenler tarafından okulda hazırlandı. Yaklaşık 160 öğrencinin katıldığı iftar yemeğinin sonunda Ermenek Müftülüğü tarafından çocuklara pamuk şeker ikram edilirken, bir esnaf tarafından da hediyeler dağıtıldı.

Ermenek İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, Ardıçkaya İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören çocuklarla iftarda bir araya geldiklerini belirterek, "Dünyanın bir kısmının acı çektiği bir ortamda bu çocuklarımızın iyilikleri ve samimiyetinin dünyaya güzellik getireceğine inanıyorum. İftar yemeğinin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğin amacına değinen Okul Müdürü Ebru Kaya ise, "Köyümüz merkeze uzak olduğu için öğrencilerimizin lokanta yemeklerine erişimi kısıtlı. Bu yıl 5'inci kez düzenlediğimiz programda menüyü öğrencilerin oylarıyla belirledik. Öğrencilerimiz iftar yemeğinde etli ekmek istediler, biz de isteklerini yerine getirdik" diye konuştu.

Geleneksel hale gelen iftar yemeğinin 5 yıldır sürdüğünü söyleyen İngilizce Öğretmeni Rümeysa Niğdelioğlu, öğretmen, veli ve idare dayanışmasıyla çocukları sevindirmeye devam ettiklerini belirtti.
İftar yemeğinde ilahiler söyleyen öğrenciler, öğretmenlerine teşekkür ederek, mutlu olduklarını söylediler.

