Altın güne düşüşle başladı: İşte Fiyatlar

Gram altın 7.310 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın 5.155 dolar düzeyinde güne başladı.

Petrol fiyatlarının yeniden 100 dolar bandına doğru yükselmesi, küresel piyasalarda yüksek enflasyon ve yüksek faiz beklentilerini güçlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında aşağı yönlü bir eğilim öne çıktı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 12 Mart 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.308,34 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.121,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.228,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.262,15 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.227,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 121.025,50 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.152,31 dolar