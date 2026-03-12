Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!

GIDA SAHTEKARLARI LİSTESİ GÜNCELLENDİ



Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye atan firmalara karşı denetimlerini sürdürüyor. Türkiye genelinde araştırmalarını sürdüren bakanlık, yapılan kontroller sonucu uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve firmaları kamuoyu ile paylaşıyor.

Bakanlık söz konusu firmaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden açıklıyor. 12 Mart itibarıyla söz konusu liste güncellendi.

GIDADA HİLE YAPILAN ÜRÜNLER



Yeni listede; bal, baharat, pide, lahmacun, döner, kebap, börek, mantı, sucuk, kavurma, köfte, kıyma, zeytinyağı, kaşar peynir, yoğurt pekmez, tereyağı, peynir ve çay gibi ürünlerde hile yapıldığı görüldü.

AT VE EŞEK ETİ SKANDALI



Listenin en mide bulandıran detayı ise et ve et ürünlerinde yapılan hile oldu. Et, dana sucuk, dana kavurma, kuzu kıyma, pide harcı, köfte gibi ürünlerde at ve eşek eti tespit edildi. Aralarında bir Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de bulunduğu, 9 farklı firmanın vatandaşa at ve eşek eti yedirdiği tespit edildi.