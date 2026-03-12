İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!

ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasının ardından petrol fiyatları sert yükselirken, altın ise ne yukarı gidiyor ne de aşağı. Savaş sonrası gram altın 7.300-7.500 TL, ons altın ise 5 bin-5.250 dolar bant aralığında dalgalanıyor. Herkes altının geleceğini merak ederken, ekonomist İslam Memiş'ten yatırımcılara hayati bir uyarı geldi.

Yatırımcılar, "Altın yükselecek mi?", "Bu fiyatlardan altın alınır mı? sorularına cevap arıyor. "2026'da altın yatırımcısıyla top gibi oynayacaklar" diye uyaran Memiş, altındaki büyük düşüş için tarih verdi.



İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:

Uluslararası piyasalarda ons altın 5.161 dolar seviyesinde. Nereden geldik buralara 5.223 dolar seviyelerinden. Ons altın 5.080-5.250 dolar geniş bant aralığında dalgalanmaya devam ediyor.

"2026'DA PARA KAZANMAK YOK"



Ocak ayındaki uyarılarımı anımsatmak isterim. 2026 yılında altın ve gümüş yatırımcılarının psikolojilerinin çok sağlam olması lazım. Top gibi oynayacaklar onlarla. 2026'da altın ve gümüşten para kazanmak yok. Varlıklarına sahip çıkacaksın.

"GRAFİK BU YIL ZİKZAK YAPACAK"



Altın ve gümüşü spekülasyon aracı olarak kullanacaklar. Grafik bu yıl zikzak olacak. Yani istikrarlı bir düşüş veya yükseliş olmayacak. Fiyat aşağı yukarı gidip gelecek.

"2 TÜR YATIRIMCI VAR"



Bu yüzden 2 türlü yatırımcılar var. Al satçılar ve al yatçılar. Biz al yatçıyız. Ne yapıyoruz. Elimizdeki malın fiyatına bakmıyoruz, miktarına bakmıyoruz.

SATIŞ İÇİN TARİH VERDİ



Tabi ki biz de onlarla vedalaşacağız. Ne zaman? Haziran ayında. Biz de altınlarımızla gümüşlerimizle vedalaşacağız. Bizim beklediğimiz ons altında 5.800-6 bin dolar, gram altında 10 bin lira seviyeleri gelince vedalaşacağız.

GRAM ALTINDA 2 BİN LİRALIK DÜŞÜŞ



Bu sevilerden sonra ons altında 2 bin dolarlık bir satış olabilir. Benim beklentim bu yönde. Ons altında altın vuruşu yaptıklarında gram altında da 2 bin lira bir düşüş olacaktır. Ama oraya daha var. Zamanı gelince sizi tekrar uyaracağım.

"GÜMÜŞ YATIRIMCILARI AYLARCA BEKLEYECEK"



Daha önce de gümüş yatırımcılarını uyardım. 122 dolar seviyesinden gümüş aldılar, o balonu patlattılar. Dedim ki aylarca bekleyecek gümüş yatırımcılar. Nihayetinde öyle oldu. Yine aylarca bekleyecekler bence gümüş yatırımcıları.

"GÜMÜŞ BİZİM PARAMIZLA PAHALI"



Yüzde 3,23 civarında bir satış var. Gümüş ons fiyatı 85 dolar seviyesinde, gram fiyatı ise 121 lira seviyesinde. Bekleyeceksiniz biraz daha yapacak bir şey yok. Bizim paramızla pahalı. Biz yine düşüş bekliyoruz. Umarım hazirana kadar 96 ve 109 dolar seviyesi gelirde kurtulursunuz. O fırsatlar gelirse kurtul, gelmezse bekleyeceksiniz yapacak bir şey yok.