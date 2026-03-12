Dolar 44,11 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 44,11 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2026 17:35, Son Güncelleme : 12 Mart 2026 17:35
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|44,0890
|44,0900
|44,1170
|44,1180
|Avro
|51,2190
|51,2200
|51,0120
|51,0130
|Sterlin
|59,3010
|59,3110
|59,1120
|59,1220
|İsviçre frangı
|56,7040
|56,7140
|56,4982
|56,5082
|ANKARA
|ABD doları
|44,0590
|44,1390
|44,0870
|44,1670
|Avro
|51,1790
|51,2590
|50,9720
|51,0520
|Sterlin
|59,2410
|59,4510
|59,0520
|59,2620