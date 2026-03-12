Tavuk eti üretimi ocakta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta 238 bin 794 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 artarken, bir önceki aya göre yüzde 6 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 2,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 902 milyon 299 bin tavuk yumurtası üretildi.

Ocakta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 3 artışla 127 milyon 444 bin olarak kayıtlara geçti.