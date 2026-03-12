TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir

Cari denge ocak ayında 6,8 milyar dolarla beklentilerinin üzerinde açık verirken, verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yükselen enerji fiyatlarına dikkat çekerek 2026 yılında cari açığın program öngörülerinin üzerinde gerçekleşebileceğini açıkladı. Buna karşılık Şimşek, "Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Haber Giriş : 12 Mart 2026 13:18, Son Güncelleme : 12 Mart 2026 13:19
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre cari denge ocak ayında 6,8 milyar dolarla beklentilerin üzerinde açık verdi. Altın ve enerji kalemleri hariç tutulduğunda cari işlemler hesabındaki açığın 1.228 milyon dolar seviyesinde kaldığı görüldü.

Cari açıktaki son durumu değerlendiren Bakan Şimşek de jeopolitik gerginlikler ve artan enerji fiyatlarının etkisiyle 2026 yılında cari açığın öngörülenden daha yüksek gelebileceğini, ancak durumun halen yönetilebilir olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, dış finansman ihtiyacı ve borçlulukta azalma sağlandığını, brüt dış borç stokunun GSYH'ye oranının 2025'te yüzde 32,6'ya gerilediğini ifade ederken, yüksek katma değerli üretimi destekleyen politikaların devam edeceğini vurguladı.

"Artış yönetilebilir düzeyde"

Şimşek sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yıllık cari açık ocak ayında 32,9 milyar dolar oldu. Jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026 yılında cari açık program öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir. Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz.

Uyguladığımız programla dış finansman ihtiyacı ve borçluluk azalırken ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı arttı. Brüt dış borç stokunun GSYH'ye oranı 2025'te yüzde 32,6'ya geriledi. Kırılganlıkları azaltan, yüksek katma değerli üretimi ve kalıcı refah artışını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."

