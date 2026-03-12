TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Nisan'da kullanıma sunulacak 5G hizmetlerini iki yıl içerisinde Türkiye'nin her noktasında hizmete sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Haber Giriş : 12 Mart 2026 13:59, Son Güncelleme : 12 Mart 2026 14:04
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 5G teknolojisine geçiş sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

5G'nin, üretim gücünü, hizmet kalitesini ve teknolojik rekabetçiliğini aynı anda yükselten bir kalkınma altyapısı olduğunu belirten Uraloğlu, "1 Nisan'da ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini iki yıl içerisinde ülkemizin her noktasında hizmete sunmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, 16 Ekim 2025'te gerçekleştirdikleri 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettiklerini hatırlatarak, 5G teknolojisinin Türkiye'de yaygınlaşmasıyla, mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini artıracaklarını belirtti.

5G teknolojisinin mobil iletişimi yeni bir seviyeye taşıyacağına işaret eden Uraloğlu, bu dönüşümün yalnızca bir haberleşme teknolojisi değil, aynı zamanda kalkınma altyapısı olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, bu teknolojiye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"5G'ye geçişle birlikte vatandaşımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz haberleşme imkanına kavuşacak. 5G teknolojisi, endüstriyel robotlardan otonom sürüş teknolojilerine, kritik altyapı yönetiminden akıllı şehir uygulamalarına kadar birçok alanda dönüşümü hızlandıracak. Sanayide akıllı fabrikalar, üretim süreçlerini optimize ederek verimliliği zirveye taşıyacak. Tarımda akıllı tarım uygulamalarıyla daha sürdürülebilir ve yüksek verimli üretim sağlanacak. Medya sektöründe ise gazeteciler, 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek, muhabirlerimiz olay yerinden saniyeler içinde yüksek kaliteli görüntü ve veri aktarabilecek."

"Milli haberleşme ürünü kullanımı yükümlülüğü getirdik"

Bu büyük dönüşümde en büyük önceliklerinden birinin, teknolojinin sadece tüketildiği değil, aynı zamanda yerli ve milli imkanlarla üretildiği bir Türkiye vizyonu olduğunu belirten Uraloğlu, 2023'te Bakanlık tarafından çıkılan 5G proje çağrısı kapsamında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığının (UDHAM) AR-GE fonundan yerli firmalara destek sağladıklarına dikkati çekti.

Uraloğlu, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle 2018 yılında başlatılan "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" kapsamında, 5G altyapıları için kritik öneme sahip 5G çekirdek şebeke, baz istasyonu, özel yönetim, servis ve operasyonel yazılım ürünleri geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlarla birlikte UDHAM tarafından desteklenen kara yolları akıllı ulaşım sistemleri projesinde TÜRKSAT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, yerli 5G çekirdek şebeke ve ULAK baz istasyonlarını başarıyla devreye alarak milli teknolojimizin gücünü bir kez daha ortaya koyduk. 5G yetkilendirme ihalesinde de işletmecilerimize yıllara göre artan şekilde yüzde 60'a varan oranlarda yerli malı belgeli ürün ve piyasa koşullarına bağlı olarak yüzde 30'a varan oranlarda milli haberleşme ürünü kullanımı yükümlülüğü getirdik. Ayrıca işletmecilerimizin, 5G mobil özel şebekelerde kullanacağı bileşenlere ilişkin yatırımlarının milli haberleşme ürünlerinden sağlanmasına yönelik zorunluluğu bulunuyor."

