Okullarda 9 günlük tatil yarın başlıyor: Ara tatil bayramla birleşti
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
Akaryakıta yine zam geliyor: Tarih belli oldu
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Rojin Kabaiş'in ailesine tehdide soruşturma
Modifiye araçlara af gelebilir: İçişleri Bakanı işaret etti
Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
Dünya

İsrail Beyrut'ta üniversiteyi hedef aldı: Dekan ve bir öğretim görevlisi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde hedef aldığı Lübnan Üniversitesi'nde üniversite dekanı ile bir öğretim görevlisi yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2026 20:50, Son Güncelleme : 12 Mart 2026 21:30
Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Dahiye'deki el-Lebilki bölgesinde bulunan Lübnan Üniversitesi Fen Fakültesi'ni insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda Fen Fakültesi Dekanı Dr. Hüseyin Bezzi ve fakültede öğretim görevlisi Prof. Dr. Murteza Sirur'un hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bezzi ve Sirur'un İsrail saldırısı sırasında fakültenin bahçe kısmında bulunduğu ifade edildi.

- Cumhurbaşkanı Avn'dan kınama

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan'daki farklı kesimlerden gençleri bir araya getiren Fen Fakültesi'nin hedef alınmasını kınadı.

Avn, "Bugün Fen Fakültesinde yaşananlar her açıdan kınanması gereken bir suçtur. Bu olay, eğitim kurumlarına ve sivillere yönelik saldırıları yasaklayan uluslararası hukuk ve teamüllerin açık ihlalidir. Köylerinde, beldelerinde, iş yerlerinde ya da eğitim gördükleri mekanlarda sivillerin hedef alınmasının yeni bir halkasını oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Avn, ölenlerin ailelerine, Lübnan Üniversitesine, öğretim kadrosuna ve öğrencilere taziyelerini sundu.

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

