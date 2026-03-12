7 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 20'si kamu görevlisi 23 gözaltı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Mersin, Antalya, Eskişehir, Elazığ, Adana, Van ve Hakkari'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Kamu ihalelerine fesat karıştırdıkları, resmi belgede sahtecilik yaptıkları ve görevi kötüye kullandıkları iddia edilen 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Mersin merkezli 7 ilde düzenlen ihaleye fesat karıştırma operasyonunda aralarında
farklı kamu kurumlarında görev yapan 20 kişinin de olduğu 23 şüpheli yakalandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mersin'de bazı
kamu kurum ve kuruluşlarının usulsüz olduğu değerlendirilen ihalelerine yönelik
soruşturma yürütüldü. Soruşturma çerçevesinde Mersin merkezli Antalya, Eskişehir,
Elazığ, Adana, Van,Hakkari'de 'İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik
ve Görevi Kötüye Kullanma" şuçlarından operasyon düzenlendi. Operasyonda
aralarında farklı kamu kurumlarında görev yapan 20 kamu görevlisinin de bulunduğu
23 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında incelemelerin devam ettiği bildirildi.