Eski Ramazanlar Yeniçağa'da hayat buldu: İftar ve Ramazan şenliği bir arada!

Bolu'nun Yeniçağa İlçesindeki Yaşar Çelik İlkokulu, "Aile Yılı" ve "Maarifin Kalbinde Ramazan" projeleri kapsamında anlamlı bir buluşmaya imza attı. Öğrenciler, aileler ve öğretmenler aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı.

Sevgi Bağı Kuran İftar Sofrası

Velilerin hazırladığı lezzetli yemeklerle kurulan sofralar, sadece bir akşam yemeği değil; okul, aile ve öğrenci arasındaki bağları güçlendiren bir gönül köprüsü oldu. Sıcak bir aile ortamında açılan oruçlar, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu yansıttı.

Ramazan Gelenekleri Canlandı

İftar sonrasında, Ramazan Şenliği programın en renkli anlarına sahne oldu. Unutulmaya yüz tutmuş gelenekler öğrencilerin performansıyla yeniden hayat buldu.