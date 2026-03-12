Eski Ramazanlar Yeniçağa'da hayat buldu: İftar ve Ramazan şenliği bir arada!

Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans!
Sponsorlu İçerik
Okullarda 9 günlük tatil yarın başlıyor: Ara tatil bayramla birleşti
Okullarda 9 günlük tatil yarın başlıyor: Ara tatil bayramla birleşti
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
Akaryakıta yine zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıta yine zam geliyor: Tarih belli oldu
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Rojin Kabaiş'in ailesine tehdide soruşturma
Rojin Kabaiş'in ailesine tehdide soruşturma
Modifiye araçlara af gelebilir: İçişleri Bakanı işaret etti
Modifiye araçlara af gelebilir: İçişleri Bakanı işaret etti
Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

Eski Ramazanlar Yeniçağa'da hayat buldu: İftar ve Ramazan şenliği bir arada!

Geleneksel Ramazan ruhu Yeniçağa'da çocukların ellerinde yeniden canlandı. Yaşar Çelik İlkokulu'nda kurulan "Sevgi Sofrası"nda oruçlar birlikte açılırken, iftar sonrası düzenlenen şenlikte öğrenciler Türk gölge oyununun sevilen karakterlerini sahneledi. Velilerin gururla izlediği etkinlik, eğitimde sosyal dayanışmanın en güzel örneği oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mart 2026 20:58, Son Güncelleme : 12 Mart 2026 23:27
Yazdır
Eski Ramazanlar Yeniçağa'da hayat buldu: İftar ve Ramazan şenliği bir arada!

Bolu'nun Yeniçağa İlçesindeki Yaşar Çelik İlkokulu, "Aile Yılı" ve "Maarifin Kalbinde Ramazan" projeleri kapsamında anlamlı bir buluşmaya imza attı. Öğrenciler, aileler ve öğretmenler aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı.

Sevgi Bağı Kuran İftar Sofrası

Velilerin hazırladığı lezzetli yemeklerle kurulan sofralar, sadece bir akşam yemeği değil; okul, aile ve öğrenci arasındaki bağları güçlendiren bir gönül köprüsü oldu. Sıcak bir aile ortamında açılan oruçlar, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu yansıttı.

Ramazan Gelenekleri Canlandı

İftar sonrasında, Ramazan Şenliği programın en renkli anlarına sahne oldu. Unutulmaya yüz tutmuş gelenekler öğrencilerin performansıyla yeniden hayat buldu.

  • Maniler ve Davul: Geleneksel Ramazan manileri eşliğinde çalınan davullar, eski Ramazanların coşkusunu yaşattı.

  • Hacivat ve Karagöz: Türk gölge oyununun sevilen karakterleri öğrenciler tarafından sahnelendi.

  • Mutluluk Veren Performans: Çocuklarının sahne performanslarını izleyen aileler, hem gurur hem de büyük bir sevinç yaşadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber