Bakan Bolat: Türkiye, İslam dünyasında ve bölgesinde lider bir ülke

Bakan Bolat, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen Niğde İş Dünyasıyla İftar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, kentteki organize sanayi bölgesine (OSB) giderek yeni açılan 3 fabrikayı ziyaret ettiklerini söyledi.

Büyük meblağlardaki fabrika yatırımlarının Türkiye'nin yükselen ekonomisinin simgeleri olduğunu belirten Bolat, fabrikaların sahiplerini tebrik ettiklerini anlattı.

Ülkede OSB sayısının AK Parti döneminde 342'ye çıktığına dikkati çeken Bolat, "12 bin işletme vardı, bizim dönemimizde 60 bin oldu, 5 katı. 700 bin işçi kardeşimiz çalışıyordu, bugün OSB'lerde 2 milyon 400 bin işçi kardeşimiz çalışıyor. Tarım OSB'leri kuruldu. Enerjide elektrik üretimimiz 4 katından fazla arttı." dedi.

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin durma noktasına gelmesiyle petrol arzında yaşanan aksama ve yükselen petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, şöyle konuştu:

"Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla ciddi bir sarsıntı yaşanıyor. Enerji piyasalarında, petrokimya ürünlerinde ve genel ticarette zor dönem ama Türkiye kriz savar bir ülke. Ne demek istiyorum? Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği, AK Parti kadrolarının 23 yıllık yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve ekibinin Cumhur İttifakı'ndaki güçlü ittifaklarıyla beraber Türkiye'miz 23 yıldır siyasi ve ekonomik istikrarı korudu. Dikensiz gül bahçesinde bunlar olmadı. Mayın tarlasının ortasında bu başarılar elde edildi."

- "Milli gelirimiz 238 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyar dolara yükseldi"

Bolat, bölgedeki ateş çemberi içinde istikrar adası olarak Türkiye'nin sapasağlam varlığını devam ettirdiğini vurgulayarak, istikrarı koruduklarını ve ekonomiyi büyüttüklerini ifade etti.

Son 23 yılda ortalama yüzde 5,4 yıllık reel büyüme sağladıklarını anlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemiden sonra son 22 çeyrektir devamlı artı büyüme kaydediyoruz. G20 arasında son 16 senede en yüksek ortalama büyüme oranını sağlayan 2'nci ülkeyiz. İhracatımız mal ve hizmetler toplamında 400 milyar dolar sınırına dayanıyor. Milli gelirimiz 238 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyar dolara yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz 3 bin 600 dolardan 18 bin 40 dolara yükseldi. Bütün bunlardan toplumumuzun her kesimi faydalandı. Bunun yanında işçimiz, memurumuz, emeklimiz, esnafımız, sanatkarımız, çiftçimiz bütün kesimlere bu artan gelir ve refahtan, ekonomik büyümeden nasiplenmeleri için devamlı bir çalışma içinde oluyoruz."

- "Dünyada silahlı insansız hava uçaklarında bir numarayız"

Ülkede teknoparklarda 70 bin kişi çalıştığını ve 13 bine yakın işletme olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye uzaya uydu da gönderiyor. Savunma sanayisinde kendi kendine yeterli hale geldi, 5'inci nesil savaş uçağı üretebiliyor. Jet eğitim uçağı, motor üretme noktasına geldi ve yerli üretim Togg'u üretti. Dünyada silahlı insansız hava uçaklarında bir numarayız, en büyük ihracatçı ülkeyiz. Bütün bunlar sayesinde kimselerin Türkiye'mize, milletimize yan bakmasına müsaade etmiyoruz. Eğer güçlü ve istikrarlı bir yönetimin, güçlü bir ekonomin, güçlü bir ordun, güçlü bir savunma sanayin varsa ve vatandaşlarınla birlikte milli birlik ve beraberlik içindeysen hiç kimse seni yenemez. Türkiye, İslam dünyasında lider bir ülke, bölgesinde lider bir ülke, dünya arenasında da 4-5 tane önemli kurucu ülke konumuna ulaştı. Tabii Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle, ihsanıyla bunlar başarıldı. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere kadrolarımızın, Cumhur İttifakı'nın çabalarıyla, başarılı icraatlarıyla sağlandı ama en önemlisi sevgili ve aziz milletimizin duaları, destekleri ve 23 yıl boyunca verdikleri destekle başarıldı. İnşallah durmak yok, yola devam diyoruz ve Türkiye için koşmaya, mücadeleye devam edeceğiz."

Programa, Vali Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü ve iş insanları katıldı.