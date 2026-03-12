Bakan Bolat: Türkiye, İslam dünyasında ve bölgesinde lider bir ülke

Okullarda 9 günlük tatil yarın başlıyor: Ara tatil bayramla birleşti
Okullarda 9 günlük tatil yarın başlıyor: Ara tatil bayramla birleşti
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans!
Sponsorlu İçerik
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
Akaryakıta yine zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıta yine zam geliyor: Tarih belli oldu
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Rojin Kabaiş'in ailesine tehdide soruşturma
Rojin Kabaiş'in ailesine tehdide soruşturma
Modifiye araçlara af gelebilir: İçişleri Bakanı işaret etti
Modifiye araçlara af gelebilir: İçişleri Bakanı işaret etti
Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Bolat: Türkiye, İslam dünyasında ve bölgesinde lider bir ülke

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye, İslam dünyasında lider bir ülke, bölgesinde lider bir ülke, dünya arenasında da 4-5 tane önemli kurucu ülke konumuna ulaştı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2026 22:34, Son Güncelleme : 12 Mart 2026 22:36
Yazdır
Bakan Bolat: Türkiye, İslam dünyasında ve bölgesinde lider bir ülke

Bakan Bolat, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen Niğde İş Dünyasıyla İftar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, kentteki organize sanayi bölgesine (OSB) giderek yeni açılan 3 fabrikayı ziyaret ettiklerini söyledi.

Büyük meblağlardaki fabrika yatırımlarının Türkiye'nin yükselen ekonomisinin simgeleri olduğunu belirten Bolat, fabrikaların sahiplerini tebrik ettiklerini anlattı.

Ülkede OSB sayısının AK Parti döneminde 342'ye çıktığına dikkati çeken Bolat, "12 bin işletme vardı, bizim dönemimizde 60 bin oldu, 5 katı. 700 bin işçi kardeşimiz çalışıyordu, bugün OSB'lerde 2 milyon 400 bin işçi kardeşimiz çalışıyor. Tarım OSB'leri kuruldu. Enerjide elektrik üretimimiz 4 katından fazla arttı." dedi.

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin durma noktasına gelmesiyle petrol arzında yaşanan aksama ve yükselen petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, şöyle konuştu:

"Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla ciddi bir sarsıntı yaşanıyor. Enerji piyasalarında, petrokimya ürünlerinde ve genel ticarette zor dönem ama Türkiye kriz savar bir ülke. Ne demek istiyorum? Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği, AK Parti kadrolarının 23 yıllık yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve ekibinin Cumhur İttifakı'ndaki güçlü ittifaklarıyla beraber Türkiye'miz 23 yıldır siyasi ve ekonomik istikrarı korudu. Dikensiz gül bahçesinde bunlar olmadı. Mayın tarlasının ortasında bu başarılar elde edildi."

- "Milli gelirimiz 238 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyar dolara yükseldi"

Bolat, bölgedeki ateş çemberi içinde istikrar adası olarak Türkiye'nin sapasağlam varlığını devam ettirdiğini vurgulayarak, istikrarı koruduklarını ve ekonomiyi büyüttüklerini ifade etti.

Son 23 yılda ortalama yüzde 5,4 yıllık reel büyüme sağladıklarını anlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemiden sonra son 22 çeyrektir devamlı artı büyüme kaydediyoruz. G20 arasında son 16 senede en yüksek ortalama büyüme oranını sağlayan 2'nci ülkeyiz. İhracatımız mal ve hizmetler toplamında 400 milyar dolar sınırına dayanıyor. Milli gelirimiz 238 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyar dolara yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz 3 bin 600 dolardan 18 bin 40 dolara yükseldi. Bütün bunlardan toplumumuzun her kesimi faydalandı. Bunun yanında işçimiz, memurumuz, emeklimiz, esnafımız, sanatkarımız, çiftçimiz bütün kesimlere bu artan gelir ve refahtan, ekonomik büyümeden nasiplenmeleri için devamlı bir çalışma içinde oluyoruz."

- "Dünyada silahlı insansız hava uçaklarında bir numarayız"

Ülkede teknoparklarda 70 bin kişi çalıştığını ve 13 bine yakın işletme olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye uzaya uydu da gönderiyor. Savunma sanayisinde kendi kendine yeterli hale geldi, 5'inci nesil savaş uçağı üretebiliyor. Jet eğitim uçağı, motor üretme noktasına geldi ve yerli üretim Togg'u üretti. Dünyada silahlı insansız hava uçaklarında bir numarayız, en büyük ihracatçı ülkeyiz. Bütün bunlar sayesinde kimselerin Türkiye'mize, milletimize yan bakmasına müsaade etmiyoruz. Eğer güçlü ve istikrarlı bir yönetimin, güçlü bir ekonomin, güçlü bir ordun, güçlü bir savunma sanayin varsa ve vatandaşlarınla birlikte milli birlik ve beraberlik içindeysen hiç kimse seni yenemez. Türkiye, İslam dünyasında lider bir ülke, bölgesinde lider bir ülke, dünya arenasında da 4-5 tane önemli kurucu ülke konumuna ulaştı. Tabii Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle, ihsanıyla bunlar başarıldı. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere kadrolarımızın, Cumhur İttifakı'nın çabalarıyla, başarılı icraatlarıyla sağlandı ama en önemlisi sevgili ve aziz milletimizin duaları, destekleri ve 23 yıl boyunca verdikleri destekle başarıldı. İnşallah durmak yok, yola devam diyoruz ve Türkiye için koşmaya, mücadeleye devam edeceğiz."

Programa, Vali Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü ve iş insanları katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber