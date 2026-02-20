Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Sivas ve Taşeli Güneş Enerjisi Santrali Projeleri İmza Töreni'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünyada hızla artan elektrik talebine ve Türkiye'nin de ciddi talep artışıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Bugün imzaladığımız proje bunun için önemli çünkü 2 bin megavatlık yeni bir gücü ve yenilenebilir enerjiyi bize sağlamış olacak." diye konuştu.

Bayraktar, artan talebe paralel olarak enerji altyapısının da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, 2035'te güneş ve rüzgarda 120 bin megavat hedefi doğrultusunda yaklaşık 30 milyar dolarlık altyapı yatırımının planlandığını dile getirdi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ucuz, kesintisiz ve kaliteli elektrik arzının hedeflendiğini anlatan Bayraktar, Sivas ve Taşeli'nde planlanan GES yatırımlarının Türkiye'nin elektrik maliyetlerini düşürecek projelerden biri olarak öne çıktığını söyledi.

Uluslararası finans kuruluşları ilgi gösteriyor

Bayraktar, GES projelerindeki yerlilik oranına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Bakanlık olarak bizim temel hedefimiz, Türkiye'de ucuz enerjiyi vatandaşlarımıza verebilmek. Bunu yaparken bütüncül bakıyoruz. YEKA modelinin çıkışında da bu var. Hatırlarsanız ilk Karaman'a başladığımızda firmalara 'Türkiye'de üretim yapacak tesisi ingottan başlayarak kuracaksınız.' dedik. Enerji Bakanlığı olarak hep bu işe bütüncül baktık çünkü yenilenebilir enerji için gerekli ekipmanı ithal ettiğiniz zaman yine dışa bağımlılık ve dışa giden bir döviz söz konusu. YEKA modellerinde devam ediyoruz. Onun dışında Sanayi Bakanlığımızın bu alanda teşvikleri var."

Bakan Bayraktar, "Bizim için hedef, 2 milyar dolar civarında olacak yatırımın yüzde 50'sinin Türkiye'de yapılması. O yerlilik hedefinden hiç vazgeçmiyoruz böyle bir projede bile. Vazgeçsek belki daha ucuz fiyatlara da elektrik almamız söz konusu olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Projeye uluslararası finans kuruluşlarının ilgi gösterdiğini belirten Bayraktar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumunu (IFC) işaret etti.

Yenilenebilir enerjide yeni hükümetler arası anlaşma ihtimaline ilişkin soru üzerine Bayraktar, "Özellikle hükümetler arası anlaşmalarla yapmaya çalıştığımız, burada mesela, Türkiye'nin en ucuz elektriğini 25 yıl boyunca sabit fiyatlı, herhangi bir eskalasyon olmadan alma imkanı. Bize farklı değer katabileceğini düşündüğümüz ikili anlaşmaları bundan sonra da yapabiliriz. Bu sene içerisinde de yapabiliriz. Böyle planlamalar içerisindeyiz." bilgisini paylaştı.

Azerbaycan ve yeşil enerji koridoru

Bayraktar, Azerbaycan'la imzalanan doğal gaz tedarik anlaşmasına yönelik soruya ilişkin değerlendirmesinde, Azerbaycan ve SOCAR'ın uzun yıllardır Türkiye'nin önemli tedarikçileri arasında yer aldığını, imzalanan anlaşmanın 2030 sonrasında da enerji ticaretinin sürmesini sağlayacağını ifade etti.

Azerbaycan'la enerji işbirliğinin doğal gazla sınırlı olmadığına dikkati çeken Bayraktar, "Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan olarak bir yeşil koridor ve özellikle Nahçıvan'da yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin Türkiye'ye ve Avrupa'ya ihracının içerisinde olduğu bir proje var. İlk imzaları atmıştık. Mart başındaki Güney Gaz Koridoru toplantısında bir sonraki aşamaya getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bayraktar, Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecinde olası enerji işbirliğine yönelik soruya cevabında da yeşil enerji koridoruna işaret ederek, "Bunun bir parçası Ermenistan olabilir tabii ki. Biz, normalleşmeyi bu anlamda destekliyoruz. Normalleşme deyince, ekonomik ilişkilerin de normalleşmesi. Enerji alanında da işbirliğini geliştirebiliriz. Orada da iyi fırsatlar olabilir. Ümit ediyorum, bu süreç herkese faydalı bir şekilde yürüyecek." ifadelerini kullandı.

2053 net sıfır emisyon hedefinde nükleer enerji

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi ve elektrik üretiminde kömürün payına ilişkin soru üzerine Bayraktar, "Dönüşüm sürecinde dikkat edilmesi gereken iki husus var. Bunlardan biri, enerjiyi kesmeden ve arz güvenliğinde herhangi bir sıkıntı yaşatmadan bunu çözebilmek. Burada Türkiye, aslında uzun yıllardır dengeli bir planlama içerisinde strateji izliyor." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefini anımsatarak, "Kendi kaynaklarımızı maksimum ölçüde kullanma hedefimiz var. Geçen sene devreye aldığımız kapasitenin neredeyse tamamı, yüzde 99'u yenilenebilir enerji. Şu anda yeni yapılan santraller bu yönde ilerliyor. Diğerlerinin toplam üretim içerisindeki payı da aşağı gelecek. Bazı yıllar bunu yüksek görebilirsiniz ama örneğin, elektrikte hidroelektrik üretimimiz azaldığında doğal gaz ile ikame edildiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2053 hedefine ancak nükleer enerjiyle ulaşılabileceğini vurgulayan Bayraktar, "Türkiye'nin 2050'de 20 bin megavatlık nükleer santrale sahip olma projesi var. Türkiye'nin kömürünü ilk etapta belki gazla ama aslında orta ve uzun vadede mutlaka nükleerle ikame etmesi söz konusu olabilir. Nükleer santrallerimizi bir an önce hayata geçirmek istiyoruz." dedi.