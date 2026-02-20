Tatlıcıda mide bulandıran görüntü. Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Sakarya'da bir tatlı dükkanından mide bulandıran görüntüler geldi. Bir çalışanın hamuru ayaklarıyla yoğurduğu ortaya çıkınca işletme mühürlendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2026 14:24, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 14:25
Sakarya'da hijyen kurallarına uymayan işletme mühürlendi. Görüntüler Akyazı ilçesindeki bir tatlıcıda kaydedildi.
Bir çalışan hamuru dakikalarca ayağıyla yoğurdu.
Hijyen kurallarını hiçe sayan görüntüler, bir vatandaş tarafından kayda alındı.
İŞLETME MÜHÜRLENDİ
Tepki çeken görüntülerin ardından zabıta ekipleri işletmeye gitti. Denetimlerde çalışanların bone ve kolluk takmadığı da belirlendi. İşletme mühürlenerek kapatıldı.