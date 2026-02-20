Bu belediyede, memurlar 7 aydır tazminatlarını alamıyor
'Hayat pahalılığı Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli makro sorun'
'Hayat pahalılığı Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli makro sorun'
'Hayat pahalılığı Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli makro sorun'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının kararlılıkla sürdüğünü ve dezenflasyon sürecinde bir aksama olmadığını belirtti. Yabancı yatırımcı ilgisinin güçlü seyrettiğini belirten Şimşek, kamu borcunun düşük, bütçe disiplininin ise sağlam olduğunu vurgularken, hayat pahalılığının temel sorun olmaya devam ettiğini ifade etti. Şimşek, kira ve gıda enflasyonunda düşüş için düzenlemeler olduğunu, gündemde vergi artışı bulunmadığını ve finansmana erişimi kolaylaştıracak adımlar atılacağını da kaydetti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Şubat 2026 13:07, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 13:18
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı NTV canlı yayınında, ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek, Türkiye'ye büyük bir yatırımcı ilgisi gördüklerini belirtirken, "Yabancı yatırımcıda ilk kez bu kadar ilgi görüyorum" dedi.

"Türkiye'de politikaya ilişkin öngörülebilirlikte ciddi bir artış" olduğunu söyleyen Şimşek, "Türkiye'nin politikaları tutarlı" dedi.

Şimşek, "Türkiye'nin kamu borcu düşük" derken, "Bütçe disiplinini çok hızlı sağlayarak rüştümüzü ispat ettik" diye belirtti.

Şimşek'in açıklamalarında öne çıkan ifadeler şu şekilde oldu:

Programın siyasi sahiplenilmesine ilişkin negatif söylemler artık karşılık bulmuyor. Enflasyonla mücadele bizim temel önceliğimiz. Enflasyonla mücadele bizim temel önceliğimiz. Dezenflasyonla mücadele konusunda bir bozulma yok.

Türkiye cari açık sorununu büyük oranda çözdü ancak cari fazla için henüz erken.

"Kiralarda düşüş sürecek"

Kirada düşüş sürecek konut arzını artırdık. Konut arzında ciddi artış yaşandı, kira enflasyonunda düşüş sürecek.

Eğitimde kural bazlı uygulamaya geçtik. Yağışlar yakın tarihlin en iyi döneminde gerçekleşiyor, gıda enflasyonu gerileyecek. Hal yasası üzerinde çalışılıyor.

Dezenflasyon programı tıkandı demek çok yanlış bir değerlendirme. Dezenflasyonu çok önemsiyoruz.

Hayat pahalılığı şu an Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli makro sorun. Biz hayat pahalılığını arz yönlü tedbirlerle de çözüyoruz.

"Ocak ayında yüksek faiz ödemesi oldu"

Eleştirilere saygılıyız ama eleştiri doğru olursa. Ocak ayında yüksek faiz ödemesi oldu. Çok basit, bunu açıkladık. İç borç senedi ihraç ediyorsunuz. TÜFE endeksli kağıtların özelliği şu; diyelim ki 10 yıllık bir kağıt, basitleştiriyorum. Ödemelerin yüzde 53'ü tek bir kağıdın ödemesinden kaynaklanıyor. Bu kağıda 10 yıl bir şey ödememişsiniz, birikmiş. Bunu eleştirmek için ya cahil olmak lazım ya da kötü niyetli olmak lazım.

Biz nadir açıklama yapıyoruz.

2002-2025 yıllarında ortalama GSYH oranla ödenen faiz yüzde 4,4 ödenmiş, 2026'da yüzde 3,5 ödenecek. Ortalamaların üzerinde değiliz.

"Kolay bir çözüm yok"

Türkiye'nin risk primi düşüyor. Türkiye şu an çok daha yüksek bir kredi notunu hak ediyor.

Sabır deyince onu da eleştiriyorlar. Ama kolay bir çözüm yok. Hiçbir ülkenin sorunlarına kestirme çözümler yok. Sabırla ve kararlılıkla bu programın uygulanması lazım. Program mükemmel mi değil, eksikleri var mı? Gideririz.

Desenflasyonla birlikte gelir dağılımı da iyileşmeye başladı. Gini katsayısı 2023 sonrasında iyileşiyor. Çalışanlarımızın GSYH'den aldığı pay artıyor.

"Gündemde vergi artışı yok"

Şu an gündemde bir vergi artışı yok, kurumlar vergisi ya da KDV artışı çalışması bulunmuyor. Sektörel gündemlere ve ticaret gelişmelerine göre dönem dönem adımlar atılabilir.

Kayıtdışılık sıradan bir problem değil. Kayıtdışılıkta kararlıyız. Dijital çağdayız. Bu çağda o kadar çok ayak izi kalıyor ki. Kayıtdışılık, sürdürülebilir değil.

"Finansmana erişimi kolaylaştıracağız"

Finansman konusunu çözeceğiz, ihracatçımıza daha güçlü destek vereceğiz. Rekabet gücünü ne belirliyor? Emek yğunsa işgücü, enerji önemli, finansmana erişim, lojistik önemli. Finansmana erişimi kolaylaştıracağız. Emek yoğun ve zorlanan sektörlere yardımcı oluyoruz. Destek veriyoruz.

Sıkıntılar var. Başlarının çaresine baksınlar demiyoruz. Yapısal boyutunu ihmal etmememiz lazım. Mısırla, Bangladeşle, Hindistanla emek yoğun sektörlerde, basit ürünlerde rekabet etmememiz lazım. Üst segmentlere evrilmesi için bize gelsinler.

