500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk projede kura çekimi takvimi planlandığı şekilde devam ediyor.

Diyarbakır'da yapılacak konutlar için de hak sahipleri bugün kura işlemleriyle belirlenecek. Toplamda 12 bin 165 ailenin yeni yuvasına kavuşacağı kura süreci, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

Sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.

Konut sayısı 312 bin 290'a yükselecek

Yeni haftanın takvimine göre, bugün Diyarbakır'da 12 bin 165, yarın Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890, 21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Böylece 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilecek. 22 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.